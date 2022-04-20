كتائب "حزب الله" العراقية: تركيا تسعى للسيطرة على النفط والغاز في العراق

سلطت كتائب "حزب الله - العراق" الضوء على العملية العسكرية التركية شمالي العراق، واعلنت إنّ التطاول على سيادة العراق، من جانب تركيا، يهدف إلى السيطرة على النفط والغاز في العراق.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقالت كتائب "حزب الله - العراق" إنّ "التطاول على سيادة العراق، من جانب الاحتلال التركي، يهدف إلى السيطرة على النفط والغاز ولفتت في بيان لها، إلى أنّ "أنقرة تهدف إلى التّحكُم في طريق الحرير، وتحديد مساره على نحو يحقق أفكارها المريضة وحلم السلطان العثمانيّ"، مضيفةً أنّ "انتهاك سيادة البلاد يُعَدّ إنذاراً خطيراً، يستوجب وقفة حقيقية وجادة من جانب المسؤولين الحكوميّين المخلصين".

وشددت كتائب "حزب الله - العراق" على أنّ "المطلوب موقف مسؤول من جانب الأجهزة الأمنيّة والحشد الشعبي، وتفعيل عمل المقاومة العراقيّة".

وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركي علي رضا كوناي، وذلك على خلفية "الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة والواسعة النطاق، والتي طالت مناطق متينا، والزاب، وأفاشين، وباسيان، في شمالي البلاد".

وقالت الرئاسة العراقية إنّها تُتابع "بقلق بالغ العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، وتعدّها خرقاً للسيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العراقي".

وتأتي هذه التصريحات بعد إطلاق تركيا عملية عسكرية، جواً وبرّاً، شمالي العراق، ضد مجموعة 'ب ك ك' (حزب العمال الكردستانی).

وقبل يومين، دانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التركية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إنّ حكومة العراق ترفض رفضاً قاطعاً، وتدين بشدة، العمليات العسكريَّة التي قامت بها القوات التركية، عبر قصف الأراضي العراقية.

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