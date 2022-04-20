فنزويلا وكوبا تدينان انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى

أدانت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، أعمال العنف التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، بحق المواطنين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، واعتبرتها انتهاكا للوضع الراهن للأماكن المقدسة، ولحرية العبادة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ودعت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، المجتمع الدولي إلى رفض أعمال العنف التي وقعت في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا على ضرورة احترام الأماكن المقدسة وحقوق الإنسان.

وجددت التزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكررت رفضها للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.

وقالت ان أعمال العنف في باحات المسجد الأقصى والقدس الشرقية المحتلة، جزء من العدوان الذي تحول إلى العنف ضد الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وهو وضع نصت عليه معاهدة السلام لعام 1994 ويجب احترامه بالكامل.

وكما دعت الخارجية الفنزويلية المجتمع الدولي للانضمام إلى رفض العنف الإسرائيلي وضرورة احترام في رعاية المقدسات.

كما أدان وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغيز"، في حسابه الرسمي على تويتر، انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى، مؤكدا التضامن الأقوى مع القضية الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، فجر يوم الجمعة الماضي، محاولةً إفراغه من المصلين بصورة كاملة، الأمر الذي أدى إلى مواجهات مع شبان مرابطين فيه، أوقعت عشرات الاصابات.

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