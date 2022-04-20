قريبا.. تشغيل أول محطة الطاقة الحرارية الجوفية في شمال غرب ايران

اعلن ممثل اهالي مشكين شهر في مجلس الشورى الإسلامي عن قرب تشغيل محطة الطاقة الحرارية الارضية (الجوفية) في المدينة بعد استكمال العمليات التنفيذية لهذا المشروع.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأشار محمود عباس زاده مشكيني في حديث لمراسل ارنا اليوم الأربعاء، انه سيتم تشغيل المحطة في الصيف وبالتزامن مع ذروة استهلاك الطاقة.

واوضح انه تمت في اجتماع مع مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والطاقة همايون حائري، مراجعة المشاكل والعقبات التي تعترض التنفيذ السريع لمشروع مشكين شهر لتشغيل محطة للطاقة الحرارية الارضية حيث تم اتخاذ قرارات بشان استكمال العمليات التنفيذية لتشغيل المحطة.

وأكد مع الانتهاء من هذه العمليات ستنضم الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى نادي عدد قليل من البلدان التي تمتلك محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية لذلك تعد محطة الطاقة هذه بمثابة علامة تجارية وطنية.

وسيتم إنشاء محطة مشكين شهر لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 50 ميغاواط على سفوح جبل سبلان وتم لحد الان حفر 11 بئراً استكشافية على عمق 3200 متر ، والتي تم تشغيل سبعة منها ولديها القدرة على تركيب التوربينات وتوليد الكهرباء.

يذكر ان الطاقة الحرارية الأرضية Geothermal power، او الحرارة الجوفية هي مصدر طاقة بديل نظيف ومتجدد، وهي طاقة حرارية مرتفعة ذات منشأ طبيعي مختزنة في صخور وباطن الأرض. ويستفاد من هذه الطاقة الحرارية بشكل أساسي في توليد الكهرباء. و في بعض الأحيان تستخدم للتدفئة عندما تكون الحرارة قريبة من سطح الأرض أو على صورة ينابيع جارة.

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