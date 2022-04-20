أشادت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجهود التي يبذلها الجهاز الدبلوماسي على الصعيد الدولي والحفاظ على مصالح الوطن وأكدت أن قوة هذا الجهاز اليوم انما هو رهين لجهاد القوات المسلحة. وزارة الخارجية: قوة الجهاز الدبلوماسي اليوم رهين لجهاد القوات المسلحة

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأكد بيان الجيش وقوف القوات المسلحة جنبا الى جنب في الدفاع عن الوطن وحدوده وثغور ايران العزيزة منذ اليوم الاول لانتصار الثورة الاسلامية الامر الذي لن ينساه الشعب الايراني النبيل أبدا موضحا ان التضحيات والملاحم البطولية التي قام بها ابناء ايران الاشاوس ستبقى خالدة في أذهان هذا الشعب والى الابد.

وجاء في البيان: ان هذه التضحيات والملاحم ستبقى دون شك عالقة في اذهان ابناء الشعب حيث ان القوات المسلحة بذلت كل جهدها للمزيد من قوة واقتدار ايران لردع من تسول له نفسه الاعتداء عليها او يطمع في شبر من ارضها اذ ان هذا الامر يعتبر اهم رأس مال للمسؤولين الايرانيين في السياسة الخارجية لضمان مصالح الوطن.

واعتبر بيان الجيش وقوف القوات المسلحة الى جانب الجهاز الدبلوماسي عاملا اساسيا لحفظ وصيانة الامن والاقتدار في الدفاع عن الحقوق الوطنية على اساس القيم العظيمة للثورة الاسلامية في الدفاع عن المظلومين والشعوب المقاومة في المنطقة والعالم.

وشددت وزارة الخارجية في بيانها على أنها تقف الى جانب هذه القوة الثورية المقارعة للعدو والعمل مع القوى الثورية الاخرى في البلاد لرفع مستوى الامن وتحقيق المصالح العليا التي يتطلع اليها الشعب الايراني والنظام الاسلامي اكثر من اي وقت مضى.

المصدر: فارس