مسؤول حكومي: حزننا على استشهاد و جرحى التلاميذ الافغان لايوصف

اشار المتحدث ورئيس المجلس الاعلامي في الحكومة " علي بهادري جهرمي" الى العملية الارهابية التي استهدفت تلاميذ ابرياء في افغانستان مؤخرا وأكد أن هذا العمل الاجرامي جعل حزننا على استشهاد و جرحى التلاميذ الافغان لايوصف وكشف عن الوجه الارهابي المجرم الذي لايعير اي اهتمام لشهر رمضان الفضيل.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأشار " بهادري جهرمي" في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر الى الآية الشريفة في القرآن الكريم " "و لا تحْسبن اللَّه غافلا عمّا یعْمَل الظّالِمُون إنما یوخرهُم لیوم تشْخصُ فیه الْأبصار " موضحا أن الارهابيين المجرمين كشفوا مرة اخرى عن انيابهم وحقيقتهم بإستهداف الاطفال الابرياء في شهر رمضان المبارك حيث ضرج هؤلاء بدمائهم.

الجدير بالذكر ان عمليات ارهابية مزدوجة استهدفت مركزين تعليميين لهؤلاء التلاميذ في غرب العاصمة الافغانية كابل حيث قام الارهابيون بتفجير انفسهم في مدرسة «عبدالرحیم شهید» مما اسفر عن استشهاد بين 20 الى 25 تلميذ واصابة عدد آخر بجروح.

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