أسعار النفط ترتفع بعد تراجع كبير الثلاثاء

صعدت أسعار النفط الخام مجددا في التعاملات المبكرة، الأربعاء، تصحيحيا، بعد تراجع كبير على الأسعار في جلسة أمس الثلاثاء على وقع تقرير لصندوق النقد الدولي، خفض فيه توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وخفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عامي 2022 و2023 بواقع 0.8 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة، جراء الحرب في أوكرانيا.

وقال الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العلمي لشهر أبريل/نيسان، إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.6 بالمئة في عامي 2022 و2023، انخفاضا من 4.4 و3.8 بالمئة على الترتيب، في توقعاته خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحلول الساعة (06:39 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران، بنسبة 1.15 بالمئة أو 1.25 دولارا إلى 108.51 دولارات للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمیركي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 1.15 بالمئة أو 1.17 دولارا إلى 103.2 دولارات للبرميل.

يأتي هذا الارتداد الصعودي كذلك، بعد ظهور بيانات أمیركية أولية مساء أمس، أشارت لتراجع في مخزونات النفط الخام بأكثر من 4 ملايين برميل، الأسبوع الماضي.

وتصدر خلال وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية لمخزونات النفط الخام الأمیركية، عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

المصدر: الاناضول