مسؤول ايراني: العلاقات الايرانية التركية تشهد نموا

قال محافظ "آذربيجان غربي" شمال غربي ايران محمد صادق معتمديان لدى استقباله القنصل التركي في مدينة ارومية ان العلاقات بين البلدين تشهد نموا مشيرا الى دور المحافظات الحدودية في هذا المجال.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واضاف معتمديان ان تفعيل نشاط لجنة التعاون المشترك بين البلدين وتنفيذ قرارات هذه اللجنة لبلوغ الاهداف المرجوة سيؤدي الى تهيئة الظروف لتعزيز وتمتين العلاقات الشاملة أكثر من السابق.

كما دعا معتمديان الى عقد لقاء يجمع مسؤولي محافظة آذربايجان غربي الايرانية ومحافظي المحافظات الحدودية التركية في محافظة فان التركية.

كما اعتبر معتمديان توسيع الترانزيت من أولويات الحكومة الايرانية قائلا ان الهدف المرسوم لبلوغ حجم التجارة البينية مع تركيا الى 30 مليار دولار هو ممكن عبر الاستفادة من الامكانيات التجارية والاقتصادية واعادة فتح الحدود والمراكز الحدودية الجديدة .

من جانبه قال القنصل التركي فهيم تشتين الى الاهداف الاقتصادية العالية المرسومة بين البلدين مؤكدا بذل كافة الجهود لتحقيق هذه الاهداف والاستفادة من كامل الامكانيات القنصلية لاجل تحقيقه.

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