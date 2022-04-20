مركز ايراني لعلاج العقم والخلايا الجذعية بين الـ 10 الأوائل بالعالم

اجرت مجلة أميركية دراسة لتقييم نشاطات مراكز العلاج والابحاث والخدمات التخصصية لعدم الانجاب في العالم وتحديد المرتبة العالمية لكل مركز وتقييم تأثير أدائه خلال العقدين الماضيين، وجاء اسم مركز "رويان" الايراني من بين ال10 مراكز الاولى عالميا، ليشير الى القدرات العلمية الايرانية في هذا المجال.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ربما كان خبر "نجاح الباحثين في ترميم أنسجة القلب المتضررة بواسطة الخلايا الجذعية" حلما بعيد المنال للبشرية قبل التعرف على الخلايا الجذعية وقدراتها الهائلة والغريبة في تطوير نفسها والنمو والتحول الى خلايا من أنسجة الجسم نفسه، لكن هذا التطور قد حصل الان بفضل تطور العلوم الطبية في العالم، وايران هي من أوائل البلدان التي دخلت هذا الحقل وبات مركز أبحاث "رويان" قطبا علميا للبلاد في مجال الخلايا الجذعية وعلاج العقم وعدم الانجاب.

وبفضل تطور ونشاطات هذا المركز أصبحت ايران بين الخمسة الاوائل في العالم في مجال الاستفادة من الخلايا الجذعية في علم العلاج بالخلايا، وقد أجرت مراسلة وكالة فارس للانباء مقابلة مع رئيس هذا المركز الدكتور "عبدالحسين شاهوردي" وأعدت تقريرا عن نشاطات هذا الصرح العلمي العلاجي.

يعتقد الدكتور شاهوردي ان مفتاح النجاح هو الرسلمة على جيل الشباب والاعتماد عليهم لحفظ البنى التحتية التي أنشات بعد الثورة الاسلامية في ايران وتطوير هذه البنى التحتية باستمرار وان التطور الحاصل في مركز رويان في مجال العلوم في حقل عدم الانجاب، وطب الانجاب، والخلايا الجذعية، والبايوتكنولوجيا، والتي هي من العلوم الحديثة جدا، هو نتيجة وضع الثقة بجيل الشباب العلماء في مركز رويان، مضيفا بأن المركز أصبح انموذجا ساهم في ايجاد مراكز أخرى مماثلة في ايران.

وقد حددت مجلة أميركية قامت باجراء دراسة لتقييم نشاطات مراكز العلاج والابحاث والخدمات التخصصية لعدم الانجاب في العالم وتحديد المرتبة العالمية لكل مركز وتقييم تأثير أدائه، خلال العقدين الماضيين، 10 مراكز هي الافضل من بين المراكز الاخرى وجاء اسم مركز "رويان" الايراني من بين هذه الـ 10 مراكز الاولى عالميا، ليشير الى القدرات العلمية الايرانية في هذا المجال.

ايران منقطعة النظير في مجال الخلايا الجذعية في المنطقة

تقول مجلة "جمعية الخلايا الجذعية" التي تقوم بدراسة نشاط وتطور البلدان في مجال الخلايا الجذعية وتصدر نتائجها في اعوام مختلفة على شكل مقالات منشورة، ان ايران منقطعة النظير بين دول المنطقة في مجال الخلايا الجذعية وسبب ذلك يعود الى وضع الثقة والاعتماد على العلماء الشباب.

ويعد الدكتور شاهوردي اهم انجازات مركز رويان ويقول بان ان اهم الانجازات هو عدم اضطرار المرضى للذهاب الى الخارج للعلاج بل على العكس يقوم المركز باستضافة وعلاج المرضى الاجانب القادمين الى ايران ايضا.

وفي مجال الأبحاث والتدريبات وصل المركز الى مرتبة عالمية أيضا في تسجيل الانجازات، واليوم فان مركز رويان يقوم بتطبيق أحدث بروتوكولات العلاج في مجال عدم الانجاب والعقم، واضافة الى ذلك يقوم المركز بنشاط فعال في مجال معالجة مرض السرطان مثل العلاج الكيميائي والعلاج بالاشعة والاحتفاظ بالخلايا الجنسية للافراد والتي تتعرض للتلف عند تلقي العلاج الكيماوي للسرطان، ليصبح هؤلاء قادرون على الانجاب بخلاياهم الجنسية الخاصة بهم حتى بعد تلقي العلاج الكيماوي، وكذلك تقديم خدمات طبية لتفادي حدوث مشاكل في الجنين عند الانجاب في سنين متقدمة من العمر عبر تشخيص المشاكل الجينية وتفادي اصابة الجنين بامراض مثل نزف الدم الوراثي (الهيموفيليا) والتلاسيميا ومرض ضمور العضلات (مرض دوشين) و... ، واختيار جنين سليم لنقله الى جسم الأم.

خطوة " رويان" الكبيرة لعلاج الامراض المستعصية بالخلايا الجذعية

يضيف الدكتور شاهوردي ان مركز رويان سجل تقدما في مجال علاج الامراض المستعصية عبر الاستعانة بالخلايا الجذعية وقال " ان بنك تخزين دم الحبل السري " هو بنك لتخزين الخلايا الجذعية للجيل القادم وهذا مفيد للاشخاص الذين ترتفع عندهم احتمالات الاصابة بالامراض المستعصية بسبب وراثي.

ويتابع رئيس مركز رويان ان التقدم الجيد لرويان في حقل الخلايا الجذعية مكّنه من الدخول في حقل "العلاج الجيني" ، ويضيف بأن ايران تواكب التطور العلمي الذي يحدث في العالم بفاصل زمني قصير، وفي بعض المجالات تتقدم على الآخرين، وان حقل العلاج الجيني شهد خطوات جيدة اتخذها مركز رويان.

من استنساخ الحيوانات الى البروتينات الحديثة التركيبة

يقول الدكتور شاهوردي ان جائحة الكورونا اثبتت بان علم البايوتكنولوجيا يعتبر هاما جدا لأن أساس عملية انتاج اللقاح هو العمل على الخلايا والتصرف فيهن لوضع الجينات في داخل الخلية من اجل انتاج بروتين علاجي أو ما يسمى باللقاح وبفضل الله تعالى فان هذا العمل قد تم في ايران وفي مركز رويان، كما ان الكثير من نشاطات مركز رويان تجري ضمن الشركات المعرفية وهذه النشاطات هي متعددة مثل استنساخ الحيوانات بقدرات جينية جيدة وبنك دم الحبل السري وانتاج البروتينات حديثة التركيبة في هذه الشركات.

واشار رئيس مركز رويان الى نشاطات المركز في مجال انتاج المعدات الخاصة بتشخيص مرض الكورونا وكذلك العمل على الاستفادة من الخلايا الجذعية لتحسين اداء الرئة عند المصابين بالكورونا وكذلك اجراء أبحاث حول الامهات الحاملات المصابات بالكورونا والخدمات الطبية التي يجب ان يتلقينها وتداخل علاج الكورونا مع علاج العقم وعدم الانجاب في آن معا، مضيفا بأن تعاونا جيدا جرى بين المركز مع المراكز الروسية والصينية وباقي الدول.

كما نجح المركز في التعاون مع باقي مراكز انتاج الأدوية والمعدات الطبية لانتاج الكتات والمسحات المستخدمة في فحوصات الكورونا.

ايران رائدة العلاج بالخلايا في المنطقة

يؤكد الدكتور شاهوردي ان ايران هي من الدول الرائدة في العالم ومن بين الـ 10 الأوائل في مجال الخلايا الجذعية حسب تصنيف الجمعية الدولية للخلايا الجذعية والان تعتبر ايران هي الدولة الرائدة في المنطقة في هذا المجال رغم دخول دول اقليمية اخرى في هذا النشاط مثل السعودية وتركيا.

وختم رئيس مركز رويان بالقول ان الانجازات العلمية لمركز أبحاث رويان هي ملموسة ومعلومة فهناك العديد من العوائل التي كانت تعاني من مشكلة العقم وعدم الانجاب لكنها اليوم أصبحت ذات أطفال وأولاد، كما ان العديد من المرضى الاجانب يراجعون اليوم مركز رويان بالذات لتلقي العلاج رغم وجود العديد من مراكز العلاج الاخرى وهذا مدعاة للفخر بفضل الله تعالى.

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