أكبر مصرف أميركي يحذر من ارتفاع سعر النفط الى 185 دولارا

حذر مصرف جي بي مورغان الاميركي من فرض حظر فوري وشامل على النفط الروسي قائلا ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع سعر خام برنت الى 185 دولارا للبرميل.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واعلن هذا المصرف الذي يعد اكبر مصرف في الولايات المتحدة ان فرض حظر فوري وشامل على النفط الروسي سيؤدي الى خفض معروض النفط الى الاسواق الدولية بمقدار 4 ملايين برميل في اليوم وان مثل هذه الحظر وبهذه السرعة يقضي على امكانية تغيير وجهة صادرات النفط الروسية الى الصين والهند أو الزبائن الاخرى في الوقت المطلوب لكن فرض الحظر بسرعة أقل يسمح لروسيا بتغيير وجهة صادراتها نحو اصدقائها شيئا فشيئا كما يسمح لمنظمة أوبك بلاس بالحصول على الوقت الكافي لزيادة المعروض والتعويض عن النفط الروسي في الأسواق العالمية.

واضاف مصرف جي بي مورغان الاميركي ان قيام الاتحاد الاوروبي بتطبيق الحظر على النفط الروسي بالتأني وفي فترة زمنية تتعدى الـ 4 أشهر يسمح ببقاء الاسعار كما هي الآن.

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