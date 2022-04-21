مسؤول بريطاني: نسعى لتحسين العلاقات الاقتصادية مع ايران

نقلت وكالة الأنباء الايرانية عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية ان لندن تسعى لحصول اتفاق نهائي في مفاوضات فيينا لكي تعزز علاقاتها الاقتصادية مع طهران بعد رفع الحظر عن ايران.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقالت الوكالة ان المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال لمراسلها في لندن ان بريطانيا وبعد دفعها لمبلغ 400 مليون جنيه كديون قديمة متوجبة لايران خلال الفترة الماضية، تريد وصول مفاوضات فيينا الى اتفاق نهائي "لكي يمكننا من تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع ايران".

وردا على سؤال حول التقييم البريطاني لسير المحادثات في فيينا، قال: ان موقفنا وموقف الوفد البريطاني المفاوض هو اننا وصلنا الى المرحلة النهائية لهذه المفاوضات في فيينا وهناك اتفاق جيد مطروح على الطاولة ونأمل في الاستفادة من هذه الفرصة لاعادة تنفيذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

ويعتقد الخبراء ان الدول الاوروبية التي فرضت حظرا على امدادات النفط والغاز الروسية تعاني من مشاكل كبيرة جراء هذا الحظر وتسعى الى ايجاد بدائل أخرى لامدادات الطاقة.

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