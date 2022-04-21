الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابر غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، ابتداء من مساء يوم الخميس حتى السبت.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "بعد تقييم أمني ووفقا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الخميس الساعة 17:00 حتى السبت 23 نيسان/ أبريل 2022 رهنا بتقييم الوضع ووفق ساعات العمل الروتينية".

وأضاف بيان جيش الاحتلال أنه "خلال فترة الإغلاق، لن يكون المرور ممكنا إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، ويخضع لموافقة منسق عمليات الحكومة في الأراضي" المحتلة، بحسب زعمه.

وكانت سلطات الاحتلال، قد فرضت إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة، الأسبوع الماضي مع بدء "عيد الفصح" اليهودي.

ويتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات الواسعة بالضفة الغربية المحتلة أعقبتها مواجهات واشتباكات.

ويشمل قرار الإغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري (جنوبا)، وبيت حانون إيرز، الخاص بحركة الأفراد شمال قطاع غزة.

المصدر:عربي 21