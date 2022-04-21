ممثل الجهاد الاسلامي: الصهاينة يخططون لحضور دائمي في الأقصى الشريف

قال ممثل حركة الجهاد الاسلامي في طهران ناصر أبو شريف ان الصهاينة يخططون لحضور دائمي للمستوطنين في الأقصى الشريف وهي خطة واستراتيجية جديدة لهم.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأضاف أبو شريف خلال الاجتماع الثالث للجنة الانتفاضة والقدس والذي عقد في طهران على اعتاب يوم القدس العالمي "ان المخطط الصهيوني الجديد ينفذ حسب سياسة واستراتيجية خطوة بعد خطوة، وهؤلاء يسعون لحضور وتواجد دائمي في الأقصى الشريف عبر جدولة الفترات الزمنية لحضور المسلمين والمستوطنين الى باحات المسجد الاقصى.

وقال ابو شريف: للأسف فان بعض الدول العربية تشترط التهدئة في القدس للشروع في اعادة اعمار غزة لكن وبفضل الله فان شعبنا نزل الى الساحة رغم ضغوطات الصهاينة والسلطة الفلسطينية، وقلبوا الموازين بحيث اضطر الكيان الصهيوني الى التوسل للوسطاء لانهاء الاحداث في القدس.

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