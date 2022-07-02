زلزالان آخران بقوة 6.1 و 6.3 ريختر يضربان هرمزجان

ضرب زلزالان آخران بقوة 6.1 و 6.3 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم السبت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب ايران بعد الزلزال الاول الذي وقع قبلهما بنحو ساعتين بقوة 6.1 ريختر.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له بان الزلزال الثاني ضرب ميناء كنج بقوة 6.1 ريختر في الساعة 3 و 54 دقيقة و 15 ثانية فجر السبت بالتوقيت المحلي (24 دقيقة و 15 ثانية بعد منتصف ليلة الجمعة السبت بتوقيت غرينتش) وفي عمق 28 كم من سطح الارض.

وذكر المركز ايضا بان الزلزال الثالث ضرب ميناء خمير بقوة 6.3 ريختر في الساعة 3 و 55 دقيقة و 16 ثانية فجر بالتوقيت المحلي (25 دقيقة و 16 ثانية بعد منتصف ليلة الجمعة السبت بتوقيت غرينتش) وفي عمق 26 كم من سطح الارض.

وكان الزلزال الاول قد ضرب ميناء خمير بقوة 6.1 ريختر في الساعة الثانية و 2 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي (العاشرة و 32 دقيقة مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

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