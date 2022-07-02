ايران في المرتبة 11 بين اعلى الدول انتاجا للكهرباء في العالم

حققت ايران نموا في انتاج الكهرباء بنسبة 6.4 بالمائة وحلت في المرتبة الـ 11 بين اعلى الدول انتاجا للكهرباء في العالم خلال العام الماضي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وجاء في تقرير احصائي نشرته "بريتيش بتروليوم" ان انتاج ايران للكهرباء خلال العام 2021 حقق نموا بنسبة 6.4 بالمائة مقارنة مع العام السابق له اذ بلغ 357.8 تراواط/ساعة وكان حجم انتاجها في العام السابق له 337.2 تراواط/ساعة.

واشار الموقع الى ان معدل نمو انتاج ايران للكهرباء خلال 10 اعوام حتى نهاية العام 2021 بلغ 4.3 بالمائة.

وبلغ اجمالي انتاج العالم للكهرباء 13994.4 تراواط/ساعة في العام 2021 اذ حقق نموا بنسبة 8.4 بالمائة مقارنة مع العام السابق له الذي بلغ 12949.3 تراواط/ساعة.

*إيران في المرتبة 11 بين اعلى الدول انتاجا للكهرباء في العالم

وبلغت حصة إيران من إجمالي انتاج الكهرباء في العالم 1.3٪. في العام 2021 واحتلت المرتبة الحادية عشرة بين اعلى الدول انتاجا للكهرباء في العالم . انتاج الصين بلغ 30٪ من اجمالي كهرباء العالم وحلت في الصدارة واحتلت أمريكا المرتبة الثانية بنسبة 15.5٪ والهند المرتبة الثالثة بنسبة 6٪.

*انخفاض انتاج الطاقة الكهروذرية في ايران بنسبة 44.2٪

وحسب إحصائيات "بريتش بتروليوم" فأن انتاج ايران من الطاقة الكهروذرية شهد في 2021 انخفاضًا بنسبة 44.2٪ مقارنة بالعام السابق ، واستحوذت إيران على 0.1٪ من انتاج الطاقة الكهروذرية في العالم في العام 2021.

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