رئيس الجمهورية يعزي بوفاة والدة الشهيد "بابائي" اليابانية

عزى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بوفاة سبأ بابائي (كونيكو يامامورا) الوالدة اليابانية للشهيد "محمد بابائي" احد شهداء الدفاع المقدس.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وجاء في رسالة تعزية وجهها آية لله رئيسي الجمعة بوفاة سبأ بابائي (كونيكو يامامورا) الوالدة اليابانية الوحيدة لشهيد من شهداء الدفاع المقدس (1980-1988): أن هذه المهاجرة من أرض الشمس بتربيتها نجلها الشجاع الشهيد الغالي "محمد بابائي" وتقديمه للدفاع عن الوطن الإسلامي إيران سجلت اسمها واسم نجلها في ذاكرة الكتاب الذهبي للتضحية والشهادة إلى الأبد.

وعبّر آية الله رئيسي في هذه الرسالة عن أسفه وحزنه لوفاة سبأ بابائي واضاف: هذه الأم المتفانية بعد ان تشرفت بدين الإسلام ، والإيمان والإخلاص لمدرسة التشيع وعائلة العصمة والطهر (ع) قد بدات فصلاً جديدًا من حياتها بالهجرة إلى إيران.

وتابع آية الله رئيسي: بعد استشهاد ابنها ، قدمت السيدة بابائي خدمات قيمة أيضًا من خلال أنشطة ثقافية وإعلامية ، بما في ذلك بناء معهد "الشهيد محمد بابائي" التعليمي في يزد ، وإنشاء متحف طهران للسلام ، وتدشين اسواق خيرية ، ومرافقة وإرشاد الطلبة الجامعيين اليابانيين في إيران ، وتعليم القرآن الكريم.

وتقدم رئيس الجمهورية بأحر التعازي لأسرة بابائي في وفاة سبأ بابائي، داعيا الباري تعالى لها بالدرجات العلى ورفقة ابنها الشهيد ، والصبر والصحة لذويها.

يذكر ان السيدة سبأ بابائي "كونيكو يامامورا" وافتها المنية الجمعة ، في مستشفى خاتم الانبياء (ص) في طهران بعد فترة معاناة من المرض.

وتعتبر والدة الشهيد بابائي هي الوالدة اليابانية الوحيدة لأحد شهداء الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكان ابنها الشهيد يبلغ من العمر 19 عاما حين استشهاده في عام 1983 وكان من الطلبة الجامعيين الذين انضموا الى قوات التعبئة وذهبوا الى جبهات القتال للتصدي للعدوان.

وكانت السيدة يامامورا قد هاجرت الى ايران بعد اعتناقها الاسلام وزواجها من شاب ايراني في اليابان.

وأثناء تاسيس الاذاعة الناطقة باليابانية في ايران قامت السيدة يامامورا بأداء دور محوري وأساسي في هذه الاذاعة وتعاونت معها بصفة خبير حتى نهاية عمرها المبارك.

وهناك كتاب تم تاليفه عن حياتها تحت اسم "مهاجرة بلاد الشمس" بقلم الكاتب حميد حسام وهو من كتاب ورواة الدفاع المقدس.

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