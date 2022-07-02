92إصابة خلال المواجهات مع الإحتلال في قرية کفر قدوم

أصيب 92 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الإحتلال الإسرائيلي مسيرة کفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية، المناهضة للإستيطان.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأفاد الهلال الأحمر الفلسطیني، بإصابة 92 مواطنا خلال مواجهات مع الإحتلال في قریة کفر قدوم شرق قلقیلیة منها 17 بالرصاص المطاطي.

وشارکت جماهیر واسعة من أبناء محافظة قلقیلیة في المسیرة إحیاء للذکری الـ 11 عاما علی انطلاقتها، حیث رفع علم فلسطین والیافطات المنددة بالإستیطان، وسط هتافات منددة بجرائم قوات الإحتلال الإسرائیلي.

وتوجه المشارکون في المسیرة نحو شارع القریة الرئیسي الذي یغلقه الإحتلال منذ 17 عاما، وقد أطلق جیش الإحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسیل للدموع صوبهم، ما أدی لإندلاع مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات بالرصاص والإختناق.

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