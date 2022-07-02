باقري يلتقي نظيره الروسي في موسكو

التقی نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير المفاوضين في المحادثات النووية علي باقري كني، نظيره الروسي سيرغي ريابكوف في العاصمة الروسية موسکو للتباحث بشأن المفاوضات الرامية لإلغاء الحظر عن إيران.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وعبر تغريدة على تويتر أعلنت البعثة الروسية في فيينا هذا اللقاء الذي بحث فيه الجانبان المفاوضات الرامیة لإلغاء الحظر عن إيران.

وبحسب هذه التغريدة، حضر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، هذا الاجتماع.

وفي السياق، أوضح أوليانوف في تغريدة علی تويتر مساء أمس الجمعة انه كان في هذا الاجتماع تبادل مهني للغاية لوجهات النظر فيما يتعلق بالوضع الراهن للاتفاق النووي وآفاق مفاوضات فيينا.

وأضاف: تقييمي هو أنه على الرغم من كل الصعوبات، لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق النووي، ولكي يحدث هذا، يجب على الولايات المتحدة أن تبدي المزيد من المرونة.

يذکر أن وزير الخارجية" حسين أمير عبداللهيان" کتب في تغريدة على تويتر أمس الجمعة: إن علي باقري كني سيواصل بجدية وبالتنسيق الكامل معي المفاوضات المنطقية والمعقولة والنشطة الرامیة لإلغاء الحظر عن الجمهوریة الإسلامية الإيرانية.

وقال: نواصل جهودنا بقوة ومنطق، مضیفا أن تحلي الولايات المتحدة الأمريكية بالرؤية الواقعية وأخذ ضمانات مستدامة لانتفاع إيران الاقتصادي الكامل من الاتفاق سيجعلان نتيجة المفاوضات مثمرة.

المصدر: ارنا