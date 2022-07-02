رئيسي: نشاهد تزايد الرغبة في شراء المنتجات الإيرانية بدول الجوار

اشار رئيس الجمهورية إلى سياسة التفاعل مع دول الجوار في الحكومة الثالثة عشرة وقال :لقد شاهدت تزايد الرغبة في شراء المنتجات الإيرانية خلال زيارتي الى شتى دول الجوار والاجتماع مع رؤسائها.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واضاف آية الله ابراهيم رئيسي بان فرص العمل متاحة للغاية ونأمل أن نتمكن من حل جزء من مشاكل البلاد الاقتصادية والتوظيفية بأيدي الصناعيين المقتدرة ودعم الحكومة.

واعتبر رئيس الجمهورية أن الإدارة لها الدور الأكثر فاعلية في تحرك وارتقاء مستوى مجموعة ما.

وأضاف قائلا، ليس لدينا الحق في العودة إلى الوراء أوالتوقف، فالسبيل الوحيد للمضي قدما هو التقدم.

وقال وزير الصناعة والتعدين والتجارة (الايراني) "سيد رضا فاطمي امين" قبل كلمة رئيس الجمهورية ،في كل صناعة دخلناها تمكنا من بلوغ مرحلة النضج فيها بعد بضع سنوات واكد ان الكوادر الانسانية أعظم راس مال في مسار التنمية.

وشدد بانه يجب أن نصبح القوة الاقتصادية الأولى في المنطقة ، ويمكننا أن نقول بثقة أنه إذا كان هناك تعاطف وتماسك بين النشطاء الاقتصاديين مع المؤسسات الأخرى فسيتم تحقيق أفق2025 ( 1404).

المصدر: ارنا