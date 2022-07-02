ضبط أكثر من 1.5 طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق البلاد) العميد "أحمد طاهري" عن ضبط أكثر من طن و 671 كيلو غرام من المخدرات واعتقال أربعة مهربين من قبل شرطة مكافحة المخدرات في هذه المحافظة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال العميد طاهري، اليوم السبت، إن شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة رصدت بدعم استخباراتي من قوى الأمن الداخلي تحركات أعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من مدينة سراوان إلى مدينتي خاش وايرانشهر ثم تهريبها إلى مناطق وسط البلاد.

وأضاف طاهري: تمكنت الشرطة في هذه العملية من ضبط طن و671 كيلو غرام و100 غرام من الأفيون وكميات من الأسلحة والقبض على أربعة من المهربين.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

المصدر: ارنا