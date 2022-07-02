استقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم السبت، نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مطار دمشق الدولي. عبد اللهيان: دخلنا مع سوريا مرحلة جديدة في جميع المجالات

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وعقب استقبال نظيره الإيراني، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، للصحفيين: "هذه الزيارة هامة جدا وتأتي بعد تطورات محلية وإقليمية ودولية كثيرة".

وأضاف المقداد: "نقف إلى جانب إيران في متابعتها الحثيثة للملف النووي وندعم موقفها في هذا المجال".

من جهته، أوضح أمير عبد اللهيان قائلا: "الزيارة الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران كانت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين ودخلنا مرحلة جديدة في المجالات كافة".

وتابع: "إيران تدين العدوان الصهيوني صباح اليوم على جنوب طرطوس.. الكيان الصهيوني يحاول باعتداءاته إظهار دمشق كمدينة غير آمنة لعرقلة عودة المهجرين السوريين".

المصدر: "سانا"