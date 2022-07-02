مسؤول برلماني : ايران جسر التبادل التجاري بين دول بحر قزوين

قال عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الاسلامي "اصغر سليمي"، ان ايران وفي ظل موقعها الستراتيجي تضطلع بدور رئيسي في توسيع وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واشار "سليمي" الى اجتماع القمة السادس لقادة الدول المتشاطئة مع بحر قزوين في تركمانستان الاسبوع الماضي؛ مبينا ان ايران شاركت باعلى مستوى في هذه القمة، نظرا لموقعها الاقليمي المصيري والستراتيجي الذي تتمتع به.

كما اشار بان الحكومة الايرانية قطعت اشواطا كبيرة في سياق توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول اسيا الوسطى؛ وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية المبنية على ترسيخ امن مستديم في المنطقة.

واوضح المسؤول البرلماني، ان ايران تشكل حلقة وصل بين اسيا واوروبا عبر جارتيها روسيا وتركيا، والجسر الذي يصل دول اسيا الوسطى بمنطقة الخليج الفارسي؛ "الامر الذي جعل من بلدنا محورا لتجارة الترانزيت مع العالم".

وفي إشارة إلى الأسواق الشرقية المكتظة بالسكان، ومنها الهند وباكستان، صرح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، أن التواصل مع هذه الدول عبر بحر عمان سيتيح لايران فرصة جيدة من اجل التفاعلات الاقتصادية والتجارية؛ كما اكد على الحكومة بان تضع نصب اولوياتها تعزيز التبادل الاقتصادي مع الشرق.

المصدر: ارنا