النخالة: شعبنا ومقاومتنا لن يكونوا جسرا للعدو الاسرائيلي

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "زياد النخالة"، أن شعب فلسطين ومقاومته لن يقبلوا أن يكونوا جسرًا للعدو إلى تاريخهم وإلى بلادهم، موضحًا أن المجاهدين يقفون اليوم وهم يقدمون أرواحهم فداءً لفلسطين والقدس.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- جاء ذلك خلال مهرجان تأبين الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة (أبو عطايا)، بالتزامن بين غزة وبيروت امس الجمعة.

وقال: "نؤكد برؤية واضحة، وصوت واحد، أن الشهيد لا يذهب إلى الموت، بل يذهب إلى الحياة والاشتباك المستمر.. الشهداء يعيدون تشكيل الحياة بقوة أكبر، وعزم أمضى، فلا حياة كريمة لنا بدون الشهداء".

وأضاف النخالة: يخرج الشهداء من بيننا ليكسروا معادلات الذل، ويصيغوا عالمًا جديدًا يطرد كل المرجفين وتجار الأوطان..نحن اليوم نجتمع في ذكرى قائدٍ مميزٍ، خرج من وسط الصمت المريب، وذهول الاتفاقيات المذلة والمهينة، شاهرًا سيف المقاومة... إنه الشهيد المؤسس للجان المقاومة الشعبية، القائد جمال أبو سمهدانة (أبو عطايا)".

وأوضح أن القائد جمال أبو سمهدانة خرج ليقول لكل الذين ركنوا للعدو: إن هذا ليس طريقنا، وإن شعبنا الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه وتاريخه في فلسطين، مقابل وعود كاذبة، وأوهام فارغة، واتفاقيات أعطت العدو أحلامنا ومستقبل أطفالنا.

وتابع النخالة: "أبو عطايا إنه الاسم الذي سيبقى صداه يتردد، ليسمع في جنين ونابلس وطولكرم، عبر كتائبها المقاتلة وسراياها المظفرة، وعبر الشهداء جميل العموري، رعد حازم، وعبد الله الحصري، وأحمد السعدي، وسيف أبو لبدة".

وأشار إلى أن الشهداء يصنعون مجدًا لشعبنا ومقاومته كل يوم على امتداد الضفة الباسلة التي لم ولن تتوقف مقاومتها "فكان مقتل قائد وحدة العمليات الخاصة للعدو في جنين، على يد كتيبة الأبطال، وكانت إصابة قائد قوات العدو وعدد من جنوده في الضفة الغربية، على يد أبطال كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس" بحسب القائد النخالة.

وأردف النخالة قائلًا: "إنها أيام الجهاد الفلسطيني الممتدة من غزة ومجاهديها الأبطال، إلى الضفة والقدس، ومن القائد جمال أبو سمهدانة في غزة إلى القائد جميل العموري في جنين.. نحن ننهض ونقاتل، ويومًا بعد يوم، يؤكد شعبنا على حقوقه في فلسطين، عبر الجهاد والمقاومة..وحدهم الشهداء قادرون على وقف الانهيارات، ووحدهم الشهداء قادرون على تصويب المسار".

وشدد النخالة على أن الفلسطينيين سيواصلون المقاومة، حتى إسقاط أحلام القتلة والمجرمين الصهاينة، وتبديد أوهامهم، مؤكدا أن "مستقبل فلسطين سيبقى معلقًا بسلاحنا وتضحياتنا وشهدائنا".

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