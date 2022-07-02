ايران تسجل للمرة الخامسة "صفر" وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك للمرة الخامسة منذ تفشي هذا الوباء العالمي قبل نحو 3 أعوام.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي السبت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، الى 141 الفا و390 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 251 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و238 الفا و840 شخصا.

وأضافت أن 195 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 63 الف و49 اشخاس لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و629 ألف و113 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

یذكر ان وزارة الصحة اعلنت 30 أیار لأول مرة عن عدم تسجيل وفاة بين المصابين بفيروس كورونا وتصفير الوفيات بعد نحو ثلاث سنوات من تفشي الفيروس.

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