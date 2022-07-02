وزير خارجية سوريا: نقف الى جانب ايران في ملفها النووي

أكد وزير الخارجية السوري «فیصل المقداد» وقوف بلاده الى جانب ايران في ملفها النووي وذلك لدى استقباله نظيره الايراني حسين امير عبد اللهي في مطار دمشق اليوم السبت الذي وصف في حديثه للصحفيين زيارة عبداللهيان لسوريا بأنها مهمة للغاية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واعتبر هذه الزيارة بأنها في غاية الاهمية خاصة وانها تتم بعد التطورات الداخلية والاقليمية والدولية مشددا على ان بلاده تتابع بجدية تامة الملف النووي الايراني وتقف الى جانب الشعب الايراني وتدعم موقفه في هذا الخصوص.

وأشار الوزير السوري الى استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني ضد سوريا وقيامه بمختلف الاعمال لاضعاف محور المقاومة مؤكدا ضرورة دراسة هذه التطورات في ظل الاوضاع الجارية على الصعيد العالمي حيث ان الجانبين الايراني والسوري سيناقشان هذه الامور خلال الساعات القلائل المقبلة.

بدوره اعرب وزير الخارجية الايراني عن ارتياحه لزيارة دمشق في تصريح للصحفيين مؤكدا ان الزيارة لهذا البلد تعتبر فرصة مواتية له وللوفد المرافق له خاصة وانه يزور البلد الشقيق سوريا.

واعتبر الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الاسد الى طهران معتبرا اياها بأنها كانت منعطفا جديدا في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية حيث دخل التعاون بين الجانبين مرحلة جديدة خاصة التجارية والاقتصادية.

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