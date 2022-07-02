ايران بصدد الاعلان عن احتياطات معدنية ضخمة جديدة

أكد وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني، أنه سيتم رسميا الاعلان عن احتياطات ضخمة معدنية مكتشفة، في غضون الاسبوعين المقبلين.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأوضح " رضا فاطمي أمين" في مراسم اليوم الوطني للصناعة والمعادن السبت، بأنه تم اكتشاف احتياطات هائلة من المعادن في اطار عمليات استكشاف بدأت منذ العام الماضي في قطاع المعادن، حيث جرت في اطار مساحة 450 كيلومترا مربعا في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد.

وأشار أيضا أن بحسب رؤية 2026 يتعين في غضون 4 سنوات، الحصول على المراتب الاولى في المنطقة في المؤشرات العلمية الاقتصادية وغيرها.

وأكد الوزير أن أولويات وزارة التجارة والصناعة والمعادن تتمثل بمنع تصدير المواد الخام الى الخارج، لذلك ومنذ تولي الحكومة مهامها (مطلع أغسطس/آب الفائت) تم انتاج 500 مليون طن من المواد المنجمية تم تصدير اقل من 1 بالمئة منها فقط.

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