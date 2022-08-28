باقري: فلسطين مفتاح الاستقرار والأمن الإقليمي

اعتبر نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري كني، خلال لقائه مع نظيره القطري ، فلسطين بانها مفتاح الاستقرار والأمن الاقليمي المستديم ، وقال: إن أي مبادرة تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ستكون السبب في عدم الاستقرار وزعزعة الأمن بالمنطقة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الايراني علي باقري كني في طهران مساء السبت مع مساعد وزير خارجية قطر للشؤون الاقليمية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له حيث جرى البحث حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

واشار إلى التجربة الناجحة للحكومة في الجمهورية الإسلامية الايرانية في الاهتمام بسياسة الجوار، وقال: إن الخطوة الثانية في سياسة الجوار هي تعزيز التعاون متعدد الأطراف والإقليمي.

واكد باقري على تسريع العلاقات الممتازة بين إيران وقطر ، خاصة خلال العام الاخير ، وقال: نرحب بدور قطر الفعال في التقدم بالخطوة الثانية من سياسة الجوار الإيرانية وتعزيز التعاون الإقليمي متعدد الأطراف.

ووصف نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الاهتمام بقضية فلسطين مسؤولية إنسانية وإسلامية على عاتق جميع دول المنطقة واضاف: أن ديمومة أي ترتيبات إقليمية رهن بضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت باقري إلى مساعي اميركا والكيان الصهيوني لمحو فلسطين من الجغرافيا السياسية للمنطقة والعالم ، وقال: فلسطين هي مفتاح الاستقرار والأمن الإقليمي المستديم، وبالتالي فإن أي مبادرة تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني تعد عامل عدم استقرار وزعزعة الأمن بالمنطقة.

من جانبه اشار مساعد وزير خارجية قطر إلى القواسم التاريخية المشتركة بين البلدين ، وأكد على العلاقات المتنامية بين بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع الاصعدة، معتبرا اللقاءات والمشاورات بين مسؤولي الخارجية في البلدين بان من شانها توفير الارضية لتطوير هذه العلاقات.

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