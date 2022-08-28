برلماني ايراني: قدرات الصناعة الدفاعية للبلاد تضاعفت عدة مرات

اعلن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني حجة الاسلام علي رضا سليمي بان قدرات الصناعة الدفاعية للبلاد تضاعفت عدة مرات مقارنة بالعام الماضي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال حجة الاسلام سليمي خلال زيارته لمعرض إنجازات وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة: في معرض هذا العام رأينا أقسامًا جديدة في الدفاع ومجالات أخرى ؛ والحقيقة هي أن صناعة الدفاع الإيرانية تتحرك بسرعة وتقدم مضطرد مقارنة بالماضي ، مما يدل على تعزيز قدرات الجمهورية الإسلامية في مجال المعرفة التقنية.

وتابع: يجب أن نثني حقًا على منتسبي وزارة الدفاع ، فعلى الرغم من اجراءات الحظر القائمة ، انجزوا اعمالا عظيمة في مجال الطائرات المسيرة كما قاموا بعمل استثنائي في مجال الرادارات ، وفي مجال الدفاع الجوي، تقدموا خطوات على بعض المنظومات الأجنبية المماثلة ، وكل هذه القضايا تدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع في مجال المعرفة التقنية وفي مجال الابداعات حققت نجاحات فريدة.

وأضاف سليمي: يمكننا القول بحزم أنه إذا كانت لدى أي دولة نوايا سيئة تجاه بلدنا ، فإن إيران ستتصدى لها بقوة واقتدار. لقد تضاعفت قدرة صناعتنا الدفاعية اليوم عدة مرات مقارنة بالعام الماضي ، وأهنئ الشعب الايراني العظيم على الإنجازات التي حققها الشباب الجهاديون والمؤمنون والعلماء.

واعلن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي أن أكثر من 700 شركة معرفية تنشط في صناعة الدفاع وقال: ان الصناعة الدفاعية، فضلا عن تالقها في المجالات الدفاعية، تمكنت ايضا من دعم سائر القطاعات (المساعدة في التقدم والاعمار البناء) في البلاد.

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