مسؤول اوزبكي: الرئيس الإيراني يشارك في اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي

اعلن المنسق الوطني الأوزبكي لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون رحمة الله نوريمبتوف ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله إبراهيم رئيسي سيزور اوزبكستان للمشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال نوريمبتوف في مؤتمر صحفي بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في مبنى وزارة الخارجية في طشقند: ان الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي سيزور أوزبكستان للمشاركة في اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

واشار إلى الاستعدادات الجارية لاجتماع القمة لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي سيعقد يومي 15 و 16 ايلول /سبتمبر الجاري في سمرقند وقال: بالطبع ، ستكون التنمية من أهم القضايا التي سيجري البحث بشانها في اجتماع القمة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتابع نوريمبتوف: سيتم توقيع مذكرة التزامات الجمهورية الإسلامية الايرانية في إطار الاجتماع القادم في مدينة سمرقند، مما يمهد الطريق لعضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون.

واعرب عن ثقته بأن اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في "سمرقند" سيكون اطارا دوليًا فريدًا لمناقشة ودراسة القضايا الأمنية والتنمية المستدامة وتعزيز الترابط والتعاون على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والصداقة وحسن الجوار.

منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة حكومية دولية تأسست في 15 حزيران /يونيو 2001 في شنغهاي من قبل الصين وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي اجتماع المنظمة الذي عقد يومي 8 و 9 يونيو 2017 في أستانا ، عاصمة كازاخستان، اصبحت الهند وباكستان عضوين دائمين في منظمة شنغهاي للتعاون وتمر الجمهورية الاسلامية الايرانية حاليًا بخطوات وعمليات العضوية الدائمة في المنظمة.

وتعتبر أفغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا أعضاء مراقبين في هذه المنظمة فيما تعتبر تركيا وسريلانكا وأرمينيا وأذربيجان ونيبال وكمبوديا شركاء حوار مع هذه المنظمة.

انتهی/