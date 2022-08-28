وزير الاقتصاد : زيادة في منح رخص الاستثمار الأجنبي في البلاد بنسبة ضعفين

أعلن وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، عن ارتفاع عدد رخص الاستثمارات الأجنبية الصادرة في البلاد إلى أكثر من ضعفين خلال العالم الماضي بقيمة 5 ملايين دولار.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وخلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد قدم خاندوزي تقريرا حول أداء وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي، لافتا إلى ارتفاع عدد رخص الاستثمارات الأجنبية الصادرة في البلاد إلى أكثر من ضعفين خلال هذه الفترة بقيمة 5 ملايين دولار.

وقال إنه بسبب تداعيات تفشي مرض كورونا وربط اقتصاد البلاد إلى الاتفاق النووي، تأجل تنفيذ الخطط الاقتصادية للنشطاء الاقتصاديين.

وأشار إلى تدابير الحكومة الثالثة عشرة لمعالجة التحديات الاقتصادية على المدى البعيد وتنفيذ خطط لتنمية الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأولى من حكومة اية الله رئيسي، قائلا: إن عمليات المحاسبة الشهرية للميزانية العمومية للشبكة المصرفية، ساعدت في استقرار الاقتصاد الكلي، وانخفضت نسبة السيولة من 40.5 في المائة في بداية الحكومة الثالثة عشرة إلى 37.5 في المائة.

وأضاف: أن وزارة الاقتصاد سهلت عملية إصدار تراخيص العمل على مدى العام الماضي وحصل 57 ألف ناشط اقتصادي خلال 5 شهور على رخص العمل عبر الإنترنت.

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