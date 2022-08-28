هدافو الدوري الإنجليزي.. هالاند إلى الصدارة وصلاح يفوت فرصة زيادة غلته

ارتقى المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس، في الجولة الرابعة من المسابقة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وسجل هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" ليساهم في فوز فريقه على كريستال بالاس بنتيجة 4-2.

في المقابل، فوت المصري محمد صلاح، فرصة مواتية لزيادة غلته التهديفية وتحسين مركزه بين الهدافين، بفشله في التسجيل خلال المباراة التي حقق فيها فريقه ليفربول فوزا كاسحا على ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد.

ويحتل مهاجم ليدز يونايتد، رودريغو، المركز الثاني برصيد أربعة أهداف، بينما يتقاسم أربعة لاعبين المركز الثالث وهم، باسكال غروز، مهاجم برايتون، وألكسندر ميتروفيتش، هداف فولهام، وويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، ولويس دياز، جناح ليفربول.

المصدر : روسيا اليوم