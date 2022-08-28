كنعاني يدعو اطراف النزاع في ليبيا لضبط النفس وتجنب التصعيد

اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، داعيا جميع أطراف النزاع لضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر وإيلاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأعرب كنعاني في تصريحه اليوم الاحد عن قلقه العميق ازاء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لهذه الاشتباكات وحل الخلافات بين أطراف النزاع على أساس الحفاظ على مصالح وأمن الشعب الليبي عبر الحوار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعو جميع أطراف النزاع إلى ضبط النفس ومنع تصعيد التوتر وايلاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي.

وأكد كنعاني قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم عملية الحوارات السياسية والحلول السلمية التي تحافظ على الوحدة الوطنية والاستقرار ووحدة أراضي ليبيا وتوفر المطالب المشروعة للشعب الليبي لتحقيق التنمية والازدهار.

وافادت "الجزيرة" ان هدوءا حذرا يسود العاصمة الليبية طرابلس بعد ساعات من الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق بوسط طرابلس وضواحيها، أدت إلى مقتل 23 شخصا بينهم 18 مدنيا.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية مقتل 23 شخصا، بينهم 18 مدنيا، وإصابة 140، جراء الاشتباكات التي اندلعت بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات تابعة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وقالت مصادر إن قوات دعم الاستقرار المساندة لحكومة الوحدة الوطنية تسيطر على جميع المقار التابعة لقوات "هيثم التاجوري" المساند لباشاغا، وإن قوات حكومة الوحدة الوطنية تقصف بالأسلحة الثقيلة مقر قوات "أسامة الجويلي" المساند لباشاغا أيضا.

وقد شهد وسط العاصمة مواجهات مسلحة بين قوات جهاز دعم الاستقرار وقوات الكتيبة 777 بقيادة هيثم التاجوري، على خلفية سيطرة جهاز دعم الاستقرار على مقر تابع للكتيبة 92 المحسوبة على التاجوري.

من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إن ما سماه "العدوان على طرابلس" أمر مخطط له من الداخل والخارج.

وأضاف الدبيبة -في فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك خلال جولة تفقدية له في أحد شوارع طرابلس- أن من يريد أن يحكم ليبيا بالسلاح والنار فهو "يحلم".

في السياق ذاته، أدى الدبيبة مساء أمس السبت زيارة لغرفة العمليات التي شُكلت للدفاع عن طرابلس، وأصدر قرارا باتخاذ الإجراءات الفورية للقبض على جميع المشاركين فيما وصفه بـ"العدوان".

ونص القرار على عدم استثناء أحد من ذلك سواء كان مدنيا أو عسكريا.

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