قفزة في الانتاج الزراعي الايراني في عام 2022

اعلنت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة فاو في تقرير ان ايران حققت في عام 2022 زيادة في انتاج القمح بنسبة 25 بالمئة كما ان حجم انتاجها من الحبوب بلغ 19/5 مليون طن .

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقالت المنظمة ان انتاج الحبوب في ايران شهد في هذا العام ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة بعد ان كان حجمه 16/8 مليون طن في عام 2021.

واضاف التقرير انه نتيجة لارتفاع انتاج الحبوب فان استيرادها من الخارج شهد تراجعا وان حجم استيراد ايران للحبوب في عام 2022 بلغ 18/3 مليون طن بتراجع نسبته 15 بالمئة عن العام الماضي.

وقال التقرير ان انتاج ايران من القمح في عام 2022 بلغ 13 مليون طن بزيادة 25 بالمئة عن العام الماضي، كما ان استيراد ايران للقمح قد تراجع عن 7/9 مليون طن في العام الماضي الى 5 ملايين طن في العام الحالي .

اما انتاج الذرة في ايران في الموسم الزراعي لعام 2022 فبلغ 1/3 مليون طن كما بلغ انتاج الشعير 3 ملايين طن وهو ما لم يتغير عن حجم الانتاج في العام الماضي.

كما لم يتغير حجم انتاج الحبوب والبذور الزيتية قياسا مع العام الماضي ووصل الى 0/9 مليون طن.

زيادة 300 الف طن في انتاج الأرز

ويضيف تقرير منظمة فاو ان انتاج الارز في ايران في عام 2022 قد ازداد 300 الف طن عن العام الماضي بزيادة 15 بالمئة فقفز من مليوني طن الى مليونين و ثلاثمئة الف طن في الموسم الزراعي لعام 2022.

ورغم ازدياد الانتاج فان استيراد الارز ايضا شهد ارتفاعا بمقدار 12 بالمئة ليصل الى 1/8 مليون طن بعد ان كان 1/6 مليون طن في العام الماضي.

انتاج اكثر من 3 ملايين طن من اللحوم في ايران خلال عام

ويضيف تقرير منظمة فاو ان انتاج اللحوم الحمراء والحليب قد شهد ارتفاعا ايضا كما تراجع استيراد منتوجات الالبان وارتفعت نسبة تصديرها.

وانتجت ايران في عام 2022 لحوم البقر بمقدار 568 الف طن بزيادة 3 بالمئة عن العام الماضي كما انتجت 344 الف طن من لحوم الاغنام بزيادة 1 بالمئة عن العام الماضي كما انتجت 2/107 من لحوم الدواجن.

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