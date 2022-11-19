دبلوماسي روسي: قرار مجلس الحكام ضد ايران غير مناسب اطلاقا

اعتبر ميخائيل أوليانوف ، الممثل الدائم لروسيا في المنظمات الدولية في فيينا، قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الذي اقترحته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ، بانه غير مناسب اطلاقا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وبحسب وكالة أنباء تاس للانباء، قال أوليانوف ، الممثل الدائم لروسيا في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، مساء الجمعة ، إن الدول الغربية تستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثارة مشاكل في مسار استمرار المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي.

وقال الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: من غير الواضح السبب لخلق مشاكل لمحادثات فيينا واستعادة الاتفاق النووي رغم أنه يبدو اليوم أن الأسباب أصبحت أكثر وضوحا لأن البنتاغون أعلن أن الظروف الحالية غير مواتية للاتفاق على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف: من المقرر عقد جولة أخرى من المشاورات بين خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الإيراني في طهران نهاية الشهر الجاري.

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اصدر قرارا تبنته اميركا والترويكا الأوروبية ، استمرارًا لسياسة الضغ,ط القص,ى وتوجيه الاتهامات الفارغة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بقضايا ضمانات مزعومة.

وفي هذا القرار ، الذي عارضته الصين وروسيا ، طالب المتبنون له بتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تكرار مزاعم كاذبة حول وجود مواد نووية في 3 مواقع غير معلنة في إيران.

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