تضاعف عمليات الإعدام في السعودية خلال 2022

أظهر إحصاء أجرته "وكالة فرانس برس"، أن السعودية أعدمت في العام الجاري 138 شخصا، ما يمثل ضعف عدد من أعدمتهم في عام 2021.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأشار التقرير إلى زيادة حادة في هذا الإجراء، الذي تدينه المنظمات الحقوقية الدولية بشدة.

ونفذت السعودية 69 حكما بالإعدام في 2021، وتم تنفيذ 27 عملية إعدام في 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، و187 في 2019.

وأعدمت السعودية الخميس الماضي، سعوديا وأردنيا؛ دينا بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة المحظورة في منطقة الجوف (شمال)، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ورفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة في 2022 إلى 138 شخصا، بحسب الحصيلة التي أعدتها وكالة فرانس برس؛ استنادا إلى بيانات رسمية.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان السعودية تنفيذ حكمين بالإعدام بحق مهربي هيرويين باكستانيين، في أول عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات منذ نحو ثلاث سنوات في المملكة.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد بتهم مرتبطة بـ"الإرهاب"، ما أثار تنديدا دوليا كبيرا.

ولا توضح التقارير الرسمية طريقة تنفيذ عملية الإعدام، لكن المملكة الخليجية الغنية بالنفط، نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام عبر قطع الرأس.

وتحظر الحكومة السعودية أي هيئات حقوقية مستقلة في البلاد، وكذلك تحظر إنشاء منظمات وجمعيات المجتمع المدني، كما أنها لا تسمح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارتهم والاطلاع على المعلومات والمصادر بشكل مستقل.

المصدر: عربي 21