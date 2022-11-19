مخبر: مؤامرات العدو في الأحداث الأخيرة في خوزستان باءت بالفشل

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر بأن مؤامرات العدو في الأحداث الأخيرة في خوزستان باءت بالفشل.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- جاء ذلك في تصريح ادلى به مخبر خلال زيارته لمحافظة خوزستان على هامش اجتماع عقد حول القضايا الرئيسية للمحافظة ومتابعة القرارات المصادق عليها في زيارة رئيس الجمهورية للمحافظة وقال: إن الحادث الذي وقع في مدينة ايذة كان حادثا إرهابيا ، ونأمل أن يتم القبض على مرتكبي هذا الحادث قريبا واتخاذ إجراءات حاسمة بحقهم.

واشاد بوعي أهالي خوزستان فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة ، واعتبر إن خوزستان هي إحدى المحافظات التي قدمت أفضل اختبار في الأحداث الأخيرة وقال: ان أهالي خوزستان ضحوا بأرواحهم وابنائهم خلال فترة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام في الفترة 1980-1988) واليوم أيضا لن يتوقفوا عن التمسك بالجمهورية الاسلامية ودعمها ولهذا فشل العدو في هذه المحافظة.

وتابع مخبر: الحكومة عازمة على حل مشاكل المحافظة، ورئيس الجمهورية والحكومة لديهما نظرة خاصة لهذه المحافظة ، وقد قام السيد رئيسي بزيارتها 5 مرات حتى الآن ، كما أكد في الزيارة الاخيرة أنه يجب علينا التعامل مع المشاكل بجدية.

واضاف: في الاجتماع الذي أجريته مع المسؤولين المحليين، تم اتخاذ قرارات جيدة لمعالجة وحل مشاكل خوزستان.

وفي الاجتماع قدمت المؤسسات المعنية تقريرًا عن اجراءاتها في متابعة قضية العمل الارهابي الذي وقع في مدينة ايذة حيث أكد مخبر على الكشف عن مرتكبي هذا الحادث المرير ومعاقبتهم بشكل سريع وحاسم.

انتهی/