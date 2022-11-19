كنعاني يعرب عن تعازيه للحكومة والشعب العراقي اثر انفجار خزان الغاز في السليمانية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن تعازيه للحكومة والشعب العراقي اثر حادث انفجار خزان الغاز في السليمانية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، إثر حادث الانفجار الغازي في السليمانية بالعراق، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في هذا الحادث، عن تعازيه للحكومة والشعب العراقي، خاصة أهالي ومسؤولي محافظة السليمانية، سائلا الباري تعالى الصبر والسلوان لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

والجدير ذكره انه تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي ظهريوم الجمعة من انتشال آخر جثة من تحت أنقاض مبنى سكني شهد انفجار خزان غاز لمنظومة تدفئة في محافظة السليمانية .

وبذلك يرتفع عدد ضحايا انفجار خزان الغاز في حي "كازيوة" بالسليمانية إلى 15 ضحية و12 مصابا، في وقت أكدت فيه فرق الدفاع المدني في السليمانية إخلاء جميع العالقين تحت الركام وانتشال جثث الضحايا، في حين يرقد أكثر من 6 مصابين في المستشفيات.

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