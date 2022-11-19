عمليتا إطلاق نار وإصابات و16 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عمليتي إطلاق نار، وإصابة في صفوف الاحتلال، واندلاع المواجهات في 16 نقطة، وعمليتي تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ان في القدس، شهدت كل من الرام والطور والعيساوية، اندلاع مواجهات مع الاحتلال، كما شهد جبل المشارف إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين ما أدى لإصابة مستوطن.

وأطلق مقاومون النار بالقرب من مستوطنة حينانيت في جنين، كما اندلعت مواجهات في بيت دجن وبيتا وقريوت في نابلس، وكفر الديك في سلفيت، ومخيم عايدة في بيت لحم.

أما في طولكرم، فاندلعت مواجهات بالقرب من الجدار العازل، وأطلق مقاومون النار في مخيم نور شمس، بينما شهدن أريحا عمليات إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركباتهم.

واندلعت مواجهات في مقر قدوم وعزون في قلقيلية، وباب الزاوية ومخيم العروب في الخليل، وشهدت مستوطنة كريات أربع محاولة طعن.

وفيما يخص العمليات النوعية، فقد سجلت الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إصابة مستوطن رشقاً بالحجارة في جبل المشارف بالقدس، وإطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم، وعلى مستوطنة حينانيت في جنين.

كما شهدت عمليات تصدي للمستوطنين وإلحاق أضرار بمركباتهم بعد رشقها بالحجارة في أريحا.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص المطاطي، يوم الجمعة (18-11)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، واعتداءات للمستوطنين بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، عقب قمع مسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، شهد محيط جبل صبيح ببلدة بيتا مواجهات مع قوات الاحتلال، بعد المسيرة الأسبوعية التي خرجت رافضة للبؤرة الاستيطانية "إفيتار".

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة بمحيط جبل صبيح، وانطلقت بعدها مسيرة تخللها مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية بكثافة في محاولة لإرباك وتضليل الاحتلال وقناصته عن استهداف الشبان الثائرين.

وأصيب عدد من المواطنين منهم صحفي بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال بكثافة.

وشهدت قرية بيت دجن شرق نابلس مواجهات بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة، قمعت خلالها قوات الاحتلال المواطنين والصحفيين بوابل من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 29 إصابة في نابلس، منهم طفل (7 سنوات) خلال مواجهات بيت دجن أصيب إصابة مباشرة بقنبلة غاز في بطنه، إضافة لإصابة 23 مواطنا بالاختناق بالغاز السام، و5 إصابات أخرى في مواجهات جبل صبيح ببلدة بيتا.

وفي سلفيت، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في بلدة كفر الديك وبروقين غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال اقتحموا منطقة الخلايل بين بلدة بروقين وكفر الديك غرب سلفيت وشرعوا في زراعة أشجار وإقامة بيوت متنقلة "بركسات" في المنطقة، وتصدى لهم أهالي المنطقة.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت حرم جامعة فلسطين التقنية- خضوري من جهتها الغربية، وتمركزت عند مدخلها الرئيس.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة، ولم يبلغ عن إصابات.

في قلقيلية، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، كما اندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأصيب طفل برصاص الاحتلال في بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وداهمت منزل المواطن معمر أبو درويش وعبثت بمحتوياته.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

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