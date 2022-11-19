شركة ايرانية تصدر 1177 جرارا زراعيا لـ 20 بلدا

أعلن المدير التنفيذي لمجموعة "تراكتور سازي" الايرانية لصناعة الجرارات الزراعية، تصدير 1177 جرارا لـ 20 بلدا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأوضح " مصطفى وحيد زادة" في تصريح اليوم السبت، بان المجموعة حققت صادرات بقيمة 21.5 مليون دولار شملت انواع الجرارات والمعدات والقطعات ولعبت دورا اساسيا في اجتذاب العملة في البلاد وذلك في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اكتوبر/تشرين الاول 2022.

وأشار أن صادرات الجرارات الزراعية، المنتج الرئيسي للشركة قد بلغت خلال الفترة المذكورة 14.5 مليون دولار عبر تصدير 1177 جرارا الى 20 بلدا في العالم.

المدير التنفيذي أكد أن الصادرات سجلت زيادة سعرية بالعملة الاجنبية بنسبة 22 بالمئة وكمّية 58 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2021.

تعد شركة " تراكتور سازي" الاكبر في ايران بانتاج المعدات الزراعية مقرها تبريز وتملك خطوط انتاج في "سنندج" و" ارومية" وخارج البلاد، كما انها تقوم بتوفير قطع غيار السيارات والشاحنات لاوروبا.

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