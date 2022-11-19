محسن رضائي: حادثة ايذة الارهابية كانت مدبرة

اكد نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاقتصادية محسن رضائي بان فحص الأدلة والتحدث مع الذين كانوا موجودين في مكان الحادث يظهر بان حادثة ايذة الارهابية كانت مدبرة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال رضائي في تصريحه على هامش زيارته التفقدية الجمعة لجرحى حادثة ايذة الإرهابية الراقدين في المستشفى بمدينة اهواز: أوضحت لي قوات التعبئة والحرس الثوري الإسلامي وقوى الامن الداخلي وكل من كان حاضراً في مكان الحادث أن الرصاص الذي تم إطلاقه كان من أسلحة كلاشينكوف ، وأن قواتنا لا تستخدم هذا النوع من الأسلحة والرصاص بأي شكل من الأشكال أثناء مواجهة أعمال الشغب.

وأضاف: ان تعطيل كاميرات المراقبة يجعلنا أكثر ثقة بأن هذا الحادث الإرهابي كان مدبرا له مسبقًا بتدخل وتنفيذ مجموعة من 20 شخصًا على الأقل.

وصرح نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية أن الدليل على التخطيط للحادث الإرهابي واضح تمامًا ، وقال: تم اعتقال عدد من العناصر الضالعة وسيتم القبض على البقية ، وبعد استكمال المعلومات سيتم تقديم تقرير كامل إلى الشعب حول الحادثة.

وأوضح محسن رضائي: لقد اقترحت على جهاز القضاء بمحاكمة الجناة في مدينة ايذة نفسها وأمام انظار اهاليها حتى يشهدوا أن سيف العدالة لن يكل أبدًا.

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