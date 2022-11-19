وزير الخارجية: سنرد بالمثل إذا أصدرت الوكالة الذرية أي قرار ضدنا

قال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إن العمل على استصدار قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران استغلال لمكانتها وتسييس لوظائفها، محذرا أننا سنقوم بإجراءات مماثلة رداً على أي قرار صادر من الوكالة ضدنا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني السيد بدر البوسعيدي في طهران بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، أضاف أمير عبد اللهيان إن العمل على استصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران، غير بناء ويعتبر استغلالا لمكانتها وتسييسا لوظائفها، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ إجراءات مماثلة رداً على ذلك.

وكان امير عبد اللهيان التقى في وقت سابق من اليوم السبت نظيره العماني في مبنى وزارة الخارجية وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية.

واضاف وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي المشترك : اتخذت الوكالة الدولية إجراءات غير بناءة بينما قام قبل أسبوعين وفد يضم مسؤولين من وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية بزيارة إلى فيينا واتفقوا على تعاون أقوى بين إيران والوكالة وعقدوا اجتماعا بناء مع المدير العام للوكالة الذرية، رافائيل غروسي.

وأضاف، ولكن من أجل التأثير على الوضع الداخلي وممارسة الضغوط القصوى واستمرارا لسياسة النفاق هذه الأيام، وضعت أمريكا قرارا ضد إيران على الطاولة واستغلت الوكالة مرة أخرى.

وتابع، دول المنطقة لديها القدرة على الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة. أصبحت القوات العسكرية الأجنبية اليوم تهديدا لأمن الطاقة في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان، لافتا الى ان عددا كبيرا من السفن غير المأهولة التابعة للدول الأجنبية تعبر حاليا في هذه المنطقة .

وفي موضوع اخر، قال امير عبد اللهيان : ناقشنا في لقاء اليوم العلاقات الثنائية، وتابعنا آخر الاتفاقيات الموقعة بين الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

وأضاف: نحن سعداء للغاية بأن الاتفاقيات الموقعه بين الجانبين ونوايا وإرادة قادة البلدين تتجلى بسرعة في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

واعرب عن شكره للجهود البناءة التي تبذلها سلطنة عمان لرفع الحظر الجائر عن إيران والتوصل الى اتفاق في المفاوضات النووية.

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