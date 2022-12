45 جامعة إيرانية من بين أكثر الجامعات خضرة في تصنيف عالمي

بناءً على نسخة 2022 لنظام التصنيف العالمي للجامعات الصديقة للبيئة"Greenmetric" حول التنمية المستدامة، تم إدراج 45 جامعة إيرانية في قائمة أكثر الجامعات خضرة في العالم.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- تم تقييم 1050 مؤسسة من جميع أنحاء العالم في نسخة 2022 من نظام التصنيف العالمي "Greenmetric" وبناء على ذلك تم تصنيف 45 مؤسسة إيرانية من بين أكثر المؤسسات خضرة في العالم اى اكثر صديقة للبيئة، من بينها، تحتل "جامعة زنجان" المرتبة الأولى على المستوى الوطني و 107 عالميًا.

وتم إطلاق تصنيف "GreenMetric" بهدف تقديم رؤية شاملة حول السياسات البيئية والتنمية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي في العالم، ويعد هذا التصنيف الفريد من نوعه أداة لتعرف مديري الجامعات وصانعي السياسات على التحديات البيئية واستهلاك الطاقة.

وتندرج البيئة والبنية التحتية والطاقة وتغير المناخ وإدارة النفايات والمياه والنقل والتعليم والبحث ضمن المقاييس المستخدمة في نظام التصنيف "GreenMetric"؛ وتأتي بيانات "Greenmetric" لتقييم المؤسسات من الاستبيان المرسل إليها.

ووفقًا لتقرير "Greenmetric" لعام 2022، فإن مؤسسة "Wageningen University & Research" جاءت كأكثر المؤسسات خضرة في العالم وحصلت على أعلى الدرجات في هذا المجال، و احتلت جامعات " Nottingham Trent" و "University of Nottingham" و "University of Groningen" و "University of California -Davis "و" Umwelt "Campus Birkenfeld و University College Cork و University of Connecticut و Universitat Bremen و Universidade de Sao Paulo USP المركز الثاني إلى العاشر.

ويكون تصنيف الجامعات الايرانية حسب الترتيب الوطنى على النحو التالي:

جامعة كاشان للعلوم الطبية

جامعة كاشان

جامعة محقق أردبيلي

جامعة الزهراء (س)

جامعة الرازي

جامعة جرجان للعلوم الزراعية والموارد الطبيعية

جامعة اصفهان

جامعة فردوسي في مشهد

جامعة يزد

جامعة شهيد مدني في أذربيجان

جامعة حكيم سبزواري

جامعة أمير كبير للتكنولوجيا

جامعة ياسوج

جامعة تربية مدرس

جامعة اراك

جامعة اراك للتكنولوجيا

جامعة نوشيرواني للتكنولوجيا في بابول

جامعة شهيد رجائي

جامعة الخليج الفارسي

جامعة مازندران

جامعة كردستان

جامعة أورمية

جامعة طهران

جامعة هرمزجان

جامعة جنديشابور للعلوم الطبية ، الأهواز

جامعة زنجان العليا للعلوم الأساسية

جامعة زنجان للعلوم الطبية

جامعة الشريف للتكنولوجيا

جامعة شهرود للتكنولوجيا

جامعة بيام نور

جامعة ساري للعلوم الزراعية والموارد الطبيعية

جامعة إيلام

جامعة خوارزمي

جامعة بيرجند

جامعة ميبد

جامعة العلوم الفنية

جامعة سيستان وبلوشستان

جامعة كرمانشاه للتكنولوجيا

جامعة أردكان

جامعة آزاد الإسلامية، وحدة العلوم والبحوث

جامعة آزاد الإسلامية فرع نجف آباد

جامعة شهيد بهشتي

معهد التعليم العالي لكبار العلماء

جامعة خواجه نصير الدين الطوسي للتكنولوجيا

