وزارة الصحة : 3 وفيات و55 اصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 55 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وعبر بيانها الصادر اليوم الاحد حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اشار وزارة الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و560 الفا و444 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و664 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و335 الفا و710 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و98 الفا و149 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

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