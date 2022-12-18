اية الله رئيسي : ينبغي للنخب الدينية والعلمية تبيين الحقائق بشجاعة ومن دون خوف

قال رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" : ان المتوقع من النخب الدينية والعلمية والثقافية في البلاد، ان تقوم بتحديد وتبيين الحقائق من دون خوف او قلق وان لا تاخذهم لومة لائم في اداء هذه المسؤولية؛ فهم بمثابة الجنود الذين يضحون بانفسهم في سبيل الدفاع عن ثغور الوطن.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- جاء ذلك خلال كلمة "اية الله رئيسي"، بمؤتمر الوحدة بين الحوزة والجامعة، الذي عقد لنسخته السادسة اليوم الاحد في مدرسة الشهيد مطهري بطهران.

وحيّا رئيس الجمهورية، رائد هذه النهضة "الشهيد الدكتور محمد مفتح"؛ مؤكدا على ضرورة تحديد الوضع الراهن والمنشود فيما يخص التقريب بين الحوزات العلمية (المدارس الدينية) والجامعات من خلال اعادة النظر في الاهداف والاساليب والمسؤوليات بهذا الشان.

واعتبر، ان تحديد مشاكل ومعضلات المجتمع والعمل على معالجتها، اهم واجبا يثقل عاتق الحوزة العلمية والجامعة في ايران اليوم؛ مبينا ان تحقيق هذا الهدف رهن بتواجد طلاب الحوزات والجامعات بين شرائح المجتمع والتعرف عن كثب على مشاكل المواطنين ومطالبهم.

واستطرد رئيسي، ان الحوزة والجامعة باعتبارهما الساعدين العلميين للحكومة، يتعين عليهما تظافر الجهود في سياق تحديد المعضلات وتقديم الحلول وفقا لاسس علمية واسلامية رصينة.

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