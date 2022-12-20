تصنيف الفيفا: إيران في المرتبة 2 آسيويا و 24 عالميا

حل المنتخب الوطني الايراني في المرتبة 2 آسيويا و 24 عالميا في أحدث تصنيف لمنتخبات دول العالم اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وجاء هذا التصنيف وفقًا لأداء المنتخبات في مونديال قطر 2022 ، حيث تراجع منتخب ايران إلى المركز الثاني في آسيا ليحل منتخب اليابان بدلا عنه في المركز الاول على المستوى القاري.

وعلى المستوى العالمي ، احتل منتخب ايران المركز 24 ، متراجعًا أربعة مراكز.

وفي مونديال 2022 ، خسر المنتخب الوطني الإيراني أمام إنجلترا 2-6 وامام اميركا 0-1 فيما فاز على ويلز 2-0.

وفي التصنيف العالمي ، مازالت البرازيل في الصدارة على الرغم من إقصائها في الدور ربع نهائي المونديال، وتقدمت الأرجنتين ، المتوجة بلقب كاس العالم الى المركز الثاني.

وجاءت فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وهولندا وكرواتيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من الثالث إلى العاشر.

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