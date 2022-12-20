أمير عبد اللهيان يصل الى عمان على رأس وفد للمشاركة في قمة بغداد 2

وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان صباح اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد للمشاركة في قمة بغداد 2 .

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- انه عند وصول وزير الخارجية الايراني الى عمان تم استقباله من قبل مديرين إقليميين بوزارة الخارجية الأردنية وبعض المسؤولين العسكريين الآخرين.

ومن المقرر خلال هذه الزيارة، سيلتقي وزير خارجية بلادنا ويتحدث مع بعض المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع، بينما يلقي كلمة في قمة بغداد 2 ويعرض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن أمن العراق وتنميته.

وتستضيف عمان اليوم القمة 2 بشأن العراق، ومن المقرر ان تشارك في هذه القمة إيران وتركيا وعدد من الدول العربية من بينها السعودية.

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