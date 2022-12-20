إنجاز إيراني كبير في مجال استخدام الصناعة النووية لعلاج السرطان

تمكن العلماء الايرانيين من تحقيق انجاز كبير في مجال علاج السرطان بإنتاج الأدوية المشعة 188Re-TOC من أجل العلاج المستهدف لأورام الغدد الصماء العصبية".

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- نجح المعهد الإيراني لبحوث العلوم والتقنيات النووية في "إنتاج الأدوية المشعة 188Re-TOC من أجل العلاج المستهدف لأورام الغدد الصماء العصبية"(السرطان)؛ حيث هذا النجاح يعد خطوة كبيرة نحو إستخدام التكنولوجيا النووية في مختلف المجالات في البلاد.



ويذكر ان"أورام الغدد الصماء العصبية" هي سرطانات تبدأ من خلايا متخصصة تسمى خلايا الغدد الصماء العصبية، و تتميز هذه الخلايا بخصائص مشابهة للخلايا العصبية والخلايا المنتجة للهرمونات.



وان أورام الغدد الصماء العصبية نادرة ويمكن أن تتطور في أي مكان في الجسم. تنشأ معظم أورام الغدد الصماء العصبية في الرئتين والزائدة الدودية والأمعاء الدقيقة والمستقيم والبنكرياس.



والعلاج الإشعاعي بمساعدة الأدوية الإشعاعية هو طريقة علاج موجهة تسمح بنقل الأدوية المشعة إلى أنسجة الورم وبالتالي يعلاج الورم والنقائل الناتجة عنه. يعتبر أوكتريوتيد ومشتقاته جزءً من مجموعة المركبات التي تستهدف مستقبلات السوماتوستاتين.

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