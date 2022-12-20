السلطة القضائية: إلغاء عضوية إيران بلجنة المرأة الأممية يستهدف تقدم النساء الإيرانيات

ندد المتحدث باسم السلطة القضائية بقرار إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة للمرأة وقال : إن هذا الإجراء يستهدف نمو وتطور جميع النساء الإيرانيات والذي شهدته بلادنا خلال العقود الأربعة الماضية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- اضاف المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن البدعة القانونية والاجراء السياسي الجائر المتمثل في إلغاء عضوية الجمهورية الإسلامية الايرانية في لجنة المراة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة يهدف إلى مواصلة الضغط السياسي على الشعب الايراني خاصة النساء للتستر على السياسات والاجراءات المناهضة للمراة والاخلاق في الدول الغربية بدعم من اكثر الدول تجاهلا لحقوق المرأة.

وتابع: اليوم نشهد أن المتشدقين بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة يتخذون مثل هذه الإجراءات ضد المرأة الايرانبة بشكل منظم وهادف، في ظل الصمت المطبق من جانب داعمي حقوق المراة تجاه هذا الاجراء.

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