قابلیت Find My به کمک پیدا کردن اشیای گمشده اپل می آید

شرکت اپل رسماً شبکه ردیابی Find My را برای شرکت‌های شخص ثالث افتتاح می‌کند، این شرکت برنامه Find My را راه اندازی کرده که با استفاده از آن کاربران می‌توانند از طریق گوشی آیفون خود، محصولات دیگری از شرکت اپل را که دارند و گمشده را پیدا کنند. اپل با انتشار خبری در سایت خود گفت:" اولین محصولاتی که با Find My کار می‌کنند هفته آینده عرضه می‌شوند. این محصولات غیر از برند اپل که با این فناوری یکپارچه وارد بازار می‌شوند شامل دوچرخه‌های الکترونیکی VanMoof، هدفون بی سیم Belkin و ONE Spot Chipolo هستند. "

قابلیت Find My تابستان گذشته در کنفرانس سالانه توسعه دهندگان اپل معرفی شد و بر اساس یک سرویس موجود به نام Find My iPhone کار می‌کند. از نظر اپل، برنامه Find My برای مشتریانش قابلیتی است که به ارزش آیفون می‌افزاید و در صورت مفید بودن، احتمال تغییر کاربران به دستگاه‌های اندرویدی رقیب را کم می‌کند.

فناوری Find My Apple از سیگنال‌های بی سیم بلوتوث دستگاه‌های Apple برای ایجاد شبکه دستگاه‌هایی که به دنبال موارد گمشده هستند، استفاده می‌کند. اپل روز چهارشنبه گفت که این فرآیند رمزگذاری شده و ناشناس است، به طوری که نه اپل و نه تولید کننده اشیا، نمی‌دانند که شیء گمشده کجاست و تنها کاربر و آیفون وی از محل محصول مطلع هستند.

درخواست مجوز از اپل شرط ورود شرکت‌های شخص ثالث به Find My

اپل می‌گوید دستگاه‌های شخص ثالثی که می‌خواهند پشتیبانی خود را به این قابلیت اضافه کنند باید از طریق برنامه MFi این شرکت برای لوازم جانبی مجاز درخواست کنند و به کلیه قوانین حریم خصوصی شبکه Find My که مشتریان اپل به آن اعتماد می‌کنند پایبند باشند. محصولات تأیید شده با نشان جدید Works with Apple Find My کار خواهند کرد تا به مشتریان اطلاع دهند که با شبکه اپل سازگار هستند.

علاوه بر این، اپل اعلام کرد که مشخصات تراشه را برای شرکت‌های سخت افزاری شخص ثالث می‌فرستد تا با سیستم‌های Ultra-Wideband در تلفن‌های جدید اپل برای پیگیری دقیق‌تر در آینده ادغام شوند. مدت هاست که شایعه می‌شود اپل در حال کار بر روی محصول AirTags خود است که ردیابی مبتنی بر UWB را ارائه می‌دهد.

