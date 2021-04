به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چه کسی از ما سعی نکرده است (حداقل یک بار در زندگی فانتزی و کودکی خود) گنجینه‌ای پیدا کند؟ یک شبه ثروتمند شدن آرزوی همه مردم جهان است. وقتی کوچک هستیم، تعقیب و گریز و جستجو بهتر از صید است، زیرا آنچه که بیشترین اهمیت را دارد خود سفر کردن است، حتی اگر به هیچ گنجی منجر نشود.

جذابیت ناب یک گنج و فکر ثروت از دیرباز وجود داشته و احتمالاً هرگز از بین هم نخواهد رفت. فقط به کتاب‌های کلاسیک کودکان مانند کنت مونت کریستو، جزیره گنج و بسیاری دیگر فکر کنید. همه این کتاب‌ها بعلاوه بسیاری از فیلم‌ها به طور یکسان تخیل کودکان و بزرگسالان را تحریک کرده است.

در دنیای فیلم و سینما، جستجو و صید گنج یک معامله بزرگ است. در واقع این چیزی نیست که متعلق به تخیل جوانان باشد، بلکه چیزی است که باید با جدیت و احترام با آن رفتار کرد. وقتی می‌خواهید به آن فکر کنید، متوجه خواهید شد برخی از محبوب‌ترین قهرمانان دنیای سینما کاری با گنج و شکار گنج داشته‌اند.

برای مثال فقط به ایندیانا جونز یا جک اسپارو فکر کنید. هالیوود هر ساله سعی می‌کند قهرمان جدیدی را در مسیر ثروت و غنائم به مخاطب ارائه دهد، اما همهِ چنین قهرمانانی به حافظه جمعی مخاطب نمی‌چسبند. در اینجا لیستی از به یاد ماندنی‌ترین آثار مربوط به جستجو و صید گنج آورده شده که شما را به دوران شاد کودکی فرو می‌برد.



The Good, the Bad and the Ugly

اگر فیلم‌های جان وین اشتهای شما را برای فیلم‌های وسترن روشن نکنند، مطمئناً فیلم‌های کلینت ایستوود این کار را خواهند کرد. با الهام از آثار سامورایی کوروساوا، سرجیو لئونه و کلینت ایستوود با به چالش کشیدن و تغییر ژانر وسترن برای همیشه با “وسترن اسپاگتی” خود را در تاریخ ماندگار کردند. “خوب، بد و زشت” آخرین فیلم “سه گانه دلار” ساخته سرجیو لئونه است که مرد بدون نامی را به ما هدیه داد.

این فیلم در زمان جنگ‌های داخلی آمریکا وقتی که صحبت از گنجینه‌های گمشده در اطراف محل جنگ‌ها بود، اتفاق می‌افتد. در این شرایط، مرد بدون نام (ملقب به بلوندی) یک اسلحه کش حرفه‌ای که قصد دارد چند دلار بیشتر به دست آورد، آنجل آیز (لی ون کلیف) یک ضارب بی رحم و توکو (الی والاس) یک جنایتکار کوچک، خود را در حال مسابقه برای کشف طلا‌های پنهان جنگ داخلی می‌بینند.

این فیلم اصلی‌ترین نوع ژانر وسترن اسپاگتی است. فیلم طولانی است، اما یک صحنه هدر رفته در آن وجود ندارد. سرجیو لئونه موفق می‌شود تنش خوشایندی را در فیلم ایجاد کند، و این فیلم را پیش‌بینی ناپذیر نگه می‌دارد. اگر بنا به دلایلی عجیب و غریب، این فیلم را ندیده‌اید، آن را همین امروز ببینید!



Indiana Jones ۱-۳

وقتی صحبت از هریسون فورد می‌شود، تشخیص نمادین‌ترین نقش او بسیار دشوار است. برخلاف اکثر بازیگران، هریسون فورد نقش‌های زیادی را در دل طرفداران سینما داشته است – هان سولو، ایندیانا جونز، دکتر ریچارد کیمبل، رئیس جمهور ایالات متحده و ریک دکارد تعدادی از آن‌ها هستند. مانند هریسون فورد، تعریف استیون اسپیلبرگ نیز تنها با یک فیلم سخت است، زیرا وی پُشت برخی از محبوب‌ترین فیلم‌های تمام ادوار بوده است.

اما نکته‌ای در مورد فیلم‌های ایندیانا جونز وجود دارد که همیشه جایگاه ویژه‌ای برای بازیگر و کارگردان خواهد داشت، و آن مورد این است که مخاطبان فیلم هیچگاه نمی‌توانند از باستان شناس مشهور و ماجرا‌های خارق العاده‌اش سیر شوند. عموم مردم برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ با معرفی فیلم “Raiders of the Lost Ark” (بعداً به “Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark” تغییر نام یافت) با ایندیانا جونز روبرو شدند.

از زمان اولین حضور این شخصیت، ایندیانا جونز به یک ستاره جهانی تبدیل شده و همچنان یکی از شخصیت‌های مورد احترام تاریخ سینما است. از علائم تجاری خاص این شخصیت می‌توان به چهره نمادین وی (شلاق، کلاه کابویی، کیف و ژاکت چرمی)، شوخ طبعی، شناخت بسیاری از تمدن‌ها و زبان‌های باستانی و ترس از مار‌ها اشاره کرد.

اما مهم نیست که ایندیانا جونز یا ایندی چقدر در مقابل مخاطبانش ظاهر می‌شود، در فیلم‌های ایندیانا جونز یک چیز همیشه ثابت خواهد ماند: عشق او به ماجراجویی و گنجینه‌ها. در هر قسمت از ایندیانا جونز، این باستان شناس همیشه در جستجوی گنجی است که می‌تواند سرنوشت بشریت را تغییر دهد. ایندیانا جونز مطمئنا برمی‌گردد. اما تنها سوال این است که او در فیلم جدید به دنبال چه گنج‌هایی می‌رود.



Time Bandits

به سختی می‌توانید امروزه در کشور‌های مختلف به دنبال گنج‌ها بروید. اما اگر مجبور باشید این گنجینه‌ها را در کشور‌های مختلف و در دوره‌های مختلف تاریخ جهان تعقیب کنید، چه می‌کنید؟ چالش برانگیز است؟ برای انسان عادی، بله، اما نه برای یک گروه خاص از کوتوله‌ها که این کار را به طور منظم انجام می‌دهند. “Time Bandits” یا سارقان زمان اولین فیلم “سه گانه تخیل” غیررسمی تری گیلیام است که همچنین شامل “برزیل” و “ماجرا‌های بارن مایچوزن”هم می‌شود.

باید به یاد داشته باشید که این یک فیلم فانتزی است و نباید تعجب کرد که یک سیاه چاله در کمد لباس پسری جوان کشف شود. از طریق این سیاهچاله، گروهی از کوتوله‌ها از دوره‌ای به عصر دیگر می‌پرند و به دنبال گنجینه‌هایی برای سرقت می‌روند. فیلم “Time Bandits” ممکن است یک شاهکار نباشد، اما قطعاً یک پیروزی خیال بر واقعیت است و نوعی فیلم است که باید مانند یک گنج پنهان کشف شود.



Romancing the Stone

“عشق‌بازی با سنگ” یک سرگرمی ناب است و باید با توجه به این نکته مشاهده شود. می‌توان آن را به عنوان یک کمدی عاشقانه اکشن و ماجراجویی تعریف کرد. در این فیلم کاتلین ترنر در نقش جوآن وایلدر، رمان نویس عاشقانه‌ای است که نقشه گنجی را از طریق پست دریافت می‌کند، و به دنبال آن می‌رود.

در این فیلم ماجراجویی ساخته رابرت زمکیس مایکل داگلاس و ترنر با هم بسیار خوب عمل می‌کنند و دنی دیویتو مهارت‌های کمدی خود را با شکوه تمام در این فیلم نشان می‌دهد. وقتی چندین صحنه عالی تعقیب و گریز، یک شخصیت شرور فاسد تند و زننده و برخی از عناصر کمدی را در یک فیلم ماجراجویی دارید، نتیجه نهایی حتما ًجذاب است.



The Goonies

ماجرای این فیلم دربارهٔ چند جوان ساکن محلهٔ «گون داکز» در آستوریا، اورگن است که تلاش می‌کنند خانه‌هایشان را از یک اجرائیه سند رهنی نجات دهند و در این راه، یک نقشهٔ گنج کشف می‌کنند که آنان را به یک سفر پر ماجرا به اعماق زمین می‌کشاند.

این جوانان ساکن «گون داکز» هستند و به همین سبب خود را گونیز یا گونی‌ها (به معنای اهالی گون) می‌نامند. پس از اکران فیلم و طی سال‌ها، این واژه در معنای «آدم‌های عجیب و غریب»، «خل‌وضع» و خوره بکار می‌رود. در ایران این فیلم با نام احمق‌ها شناخته می‌شود.

“The Goonies” کاملاً یک فیلم ناب و پر از سرگرمی است که می‌توانید در کنار بچه‌ها، مادربزرگ‌ها، خواهر زاده‌ها و برادرزاده‌ها یا به سادگی نزد خودتان از آن لذت ببرید.



The Mummy

مصر باستان سرزمین اسرار و مومیایی‌ها است. این محیط یک مکان عالی برای جستجو و کشف انواع گنج است. از نظر بسیاری، مومیایی‌ها و گنجینه‌ها دست به دست هم می‌دهند. اولین سری مومیایی در دهه ۱۹۳۰ منتشر شد و تا اوایل دهه ۵۰ ادامه داشت. سپس، یک سری مومیایی وجود داشت که در دهه ۶۰ اجرا می‌شد. این دو سریال اساساً آثاری ترسناک بودند و بیشتر روی تأثیر شوک متمرکز بودند.

در دهه ۱۹۹۰، استیون سامرز این ایده را داشت که با داستان مومیایی بازی کند و در نهایت آن را به یک فیلم ماجراجویی با عناصر ترسناک تبدیل کند. این فیلم‌ها به موفقیت بزرگی در گیشه تبدیل شدند و ناگهان باستان شناسان دوباره باحال شدند. این فیلم شباهت زیادی به آثار ایندیانا جونز اسپیلبرگ دارد.



Three Kings

“سه پادشاه” افسانه‌ای مدرن است که به ظاهر دارای یک پیام ضد جنگ قدرتمند است که پیرامون جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس تنظیم شده است. در واقع سه پادشاه فیلمی در ژانر سرقت، کمدی-درام و جنگی به کارگردانی دیوید او. راسل است که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد.

داستان فیلم در مورد سه سرباز آمریکایی می‌باشد که در عراق به دنبال طلا‌های دزدیده شده از کویت می‌باشند. آن‌ها در طی یک مأموریت معمول، نقشه‌ای را کشف می‌کنند که به پناهگاه مخفی صدام حسین منتهی می‌شود که قرار است پر از شمش طلا باشد.

این سربازان پر از اشتیاق و امید به پولدار شدن، برای یافتن سنگر و گرفتن طلا به راه می‌افتند. اما به محض رسیدن به روستا مورد نظر، با شرایط سختی روبرو می‌شوند. عنوان فیلم به پادشاهان باستانی اشاره دارد که همیشه در جستجوی ثروت بودند و همیشه در جستجوی گنجینه‌های پنهان بودند. اما مانند هر گنجینه‌ای، این گنجینه نیز هزینه‌ای دارد که پادشاهان ممکن است آماده پرداخت آن نباشند.



Pirates of the Caribbean

“دزدان دریایی کارائیب” یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سینمایی در جهان است. یکی از مهمترین دلایل موفقیت فرنچایز شخصیت باشکوه جانی دپ یا همان کاپیتان جک اسپارو است، یک دزد دریایی ناقصِ عجیب و غریب که ترکیبی از کیت ریچاردز و پپه لو پیو است.

جانی دپ در طول سال‌های مختلف اجرا‌های شگفت انگیزی را به ما ارائه داده است از جمله شخصیت‌های زیادی که اثری پاک نشدنی از خود برجای گذاشته‌اند. اما مطمئن نیستم کسی به اندازه جک اسپارو دوست داشتنی و سرگرم کننده وجود داشته باشد که همه او را بشناسند.

نیازی به گفتن نیست که اصلی‌ترین مضمون طرح این مجموعه فیلم، جستجو و صید گنج است. جک اسپارو، کاپیتان باربوسا (جفری راش)، ویل ترنر (اورلاندو بلوم) و همه دزدان دریایی دیگر که در دریای کارائیب حرکت و فعالیت می‌کنند، در پی گنج‌هایی هستند که تمام ثروت‌های مورد نیاز آن‌ها را تضمین خواهد کرد.

بدون هیچ تردیدی سبک اکشن-ماجراجویی در صنعت گیم سهم عظیمی از موفقیت‌های خود را مدیون سری بازی‌های Tomb Raider و به‌خصوص نسخه‌های ابتدایی این سری بر روی کنسول افسانه‌ای PS۱ است. اما آیا اقتباس سینمایی این بازی‌ها نیز چنین حکمی را دارند؟

در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی فیلم‌های Tomb Raider با بازی آنجلینا جولی در نقش لارا کرافت به پرده سینما‌ها آمدند. صادقانه بگویم، این تمام چیزی است که شما واقعاً باید در مورد این فیلم بدانید. چرا که عنصر اصلی هر دو فیلم شخص آنجلینا جولی بود و بس.

فیلم اول پر از معماها، اساسنامه‌های قتل و شیطنت‌های روشن فکرانه بود. اما قسمت دوم با عنوان ناشیانه Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life، در مورد پیدا کردن جعبه واقعی پاندورا است. آیا این دو اثر فیلم‌های خوبی هستند؟ منتقدان با قاطعیت می‌گویند نه. اما به هر حال همه ما این دو فیلم را دیده‌ایم و البته بازسازی آن را نیز دنبال کرده‌ایم.

«توم ریدر» شاید وفادارانه‌ترین اقتباس از یک بازی ویدیویی تاکنون باشد. متأسفانه، اما وفادار بودن به منبع اصلی همواره منجر به تولید یک اثر سینمایی درجه‌یک نمی‌شود و این فیلم‌ها یکی از آن موقعیت‌هاست.



National Treasure

اگر فیلم‌های ماجراجویی را دوست دارید، پس “گنجینه ملی” و دنباله آن قطعاً برای شما مناسب است. وقتی این فیلم نمایش داده شد، آن را با “Lara Croft: Tomb Raider” مقایسه کردند که یک سال قبل از آن اکران شده بود.

هر دو فیلم دارای نقص هستند، اما “گنجینه ملی” قطعاً برنده این رقابت غیر رسمی است. واقعیت این است که “گنجینه ملی” بیشتر از ماجرا‌های ایندیانا جونز به لارا کرافت شباهت دارد.

ماجرا‌های تاریخ نویس بنجامین فرانکلین گیتس (نیکلاس کیج) شباهت زیادی به ماجرا‌های ایندیانا جونز ندارد، اما در این فیلم شکارچی گنج برای یافتن گنج باید انواع مختلف سرنخ‌ها را کشف کند. من اطمینان دارم که این یک سه گانه خواهد بود بنابراین در انتظار فیلم سوم خواهم ماند.

بنجامین گیتس (نیکلاس کیج) و یان هو (شان بین) هردو جستجوگر گنج هستند آن‌ها به دنبال گنجینه ملی هستند که سال‌ها پیش به آمریکا آورده شده و در جایی نامعلوم دفن شده‌است؛ و این فیلم داستان کشف این گنجینه است.



Treasure Planet

جیم هاکینز همراه با خدمه یک کشتی فضایی به یک سفر خارق‌العاده در کهکشان می‌رود، ولی او یک نقشه گنج به همراه دارد و برای پیدا کردن سیاره گنج به این سفر می‌رود، اما خدمه کشتی نیز به دنبال گنج هستند.

این نسخه اپرا گونه فضایی از جزیره گنج کلاسیک به لطف نوابغ دیزنی موفق می‌شود داستان رابرت لوئیس استیونسون را در حین تزریق برخی سکانس‌های کیهانی به چیزی سرگرم کننده و دیدنی تبدیل کند.

ستاره واقعی این فیلم ترکیب شگفت انگیز انیمیشن سنتی دو بعدی و چشم نواز با ابزار کامپیوتری است. این ترکیب آزادی زیادی را برای “دوربین” فراهم می‌کند و بسیاری از شات‌های دیدنی‌تر را به وجود می‌آورد. این انیمیشن به واسطه دوبله‌ای خاطره انگیز در دهه هشتاد توسط گلوری – در ذهن خیلی از کودک و نوجوانان آن نسل کشور ما ایران جا خوش کرده است.



The Adventures of Tintin

حتی در فیلم‌های بزرگسالانه اسپیلبرگ، دنیای خیال پردازی و باور‌های شخصی نقش بسیار مهمی دارد، بنابراین اقتباس از مجموعه محبوب کتاب‌های مصور “ماجرا‌های تن تن” برای کارگردانی تحسین شده، چون او امری طبیعی بود.

در فیلم اسپیلبرگ، تن تن، به همراه سگش در بازار قدیمی شهر بروکسل، ماکت کوچک یک کشتی قدیمی قرن هفدهمی به نام یونیکورن (اسب شاخدار) را می‌خرد که متعلق به سرفرانسیس است که به دنبال حمله دزدان دریایی به ریاست مرد خبیثی به نام «راکام سرخپوش» (با بازی دانیل کریگ) در دریا غرق شده و گنج گران‌قیمتی را با خود به قعر اقیانوس برده است.

تن تن پی می‌برد که سرفرانسیس، سه ماکت مشابه ساخته و نقشه گنج غرق شده را در آن‌ها جاسازی کرده و حالا مرد شیطان صفتی به نام ساخارین که از نوادگان «راکام سرخپوش» است به دنبال آن نقشه هاست. بقیه ماجرا، رقابت تن تن وهادوک با ساخارین برای دست یابی به ماکت سرفرانسیس است.

این فیلم اقتباسی کاملاً وفادار است و به ماده اصلی منبع خود احترام زیادی می‌گذارد و مواردی را که برای جذابیت ۱۰۰ درصدی مخاطبان از هر سن و سلیقه لازم است به آن اضافه می‌کند.

منبع:ویجیاتو

انتهای پیام/