به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اپل واچ بهترین ساعت هوشمند موجود در بازار است. دلایل خوبی هم برای آن وجود دارد. یک ردیاب تناسب اندام عالی و یک ساعت با طراحی شیک و زیبا است که کاملا در اکوسیستم اپل ادغام می‌شود.

با وجود ویژگی‌های بسیار عالی که اپل واچ دارد و همه از آن‌ها باخبر هستیم؛ بعید به نظر می‌رسد همه چیز را درباره این ساعت هوشمند اپل بدانیم. اپل واچ کار‌های بسیار جذاب و کاربردی انجام می‌دهد که بسیاری از کاربران و خریداران آن ازشان بی‌اطلاع هستند.

این مقاله به همین منظور تهیه شده است و می‌خواهیم در آن به ۷ کاری اشاره کنیم که هرگز نمی‌دانستید اپل واچ شما انجام می‌دهد:

استفاده از اپل واچ به عنوان منظره‌یاب

در واقع می‌توانید از اپل واچ برای منظره‌یاب آیفون استفاده کنید. اپل واچ به شما کمک می‌کند عکس‌های بهتری بگیرید و منظره عکس را پیش از ثبت مشاهده کنید.

برای مثال، اگر با دوربین پشتی آیفون می‌خواهید یک عکس سلفی دسته جمعی بگیرید و در سایت خودتان استفاده کنید؛ اپل واچ به شما کمک می‌کند عکس بهتر و دقیق‌تری بگیرید و دقیقا آن چیزی باشد که می‌خواهید.

دوربین آیفون را باز کنید؛ سپس اپلیکیشن Camera Remote را در اپل واچ اجرا کنید. پس از یکی یا دو ثانیه، نمایی از تصویری که دوربین آیفون روی صفحه‌نمایش نشان می‌دهد را خواهید دید.

کنترل اپل تی‌وی

ریموت اپل تی‌وی شما خراب شده است یا آن را گم کردید؟ خوش‌بختانه، می‌توانید از سایر دستگاه‌های اپل به عنوان یک کنترل از راه دور Apple TV استفاده کنید. استفاده از اپل واچ به عنوان ریموت اپل تی‌وی بسیار ساده است: اپلیکیشن Remote را باز کنید؛ روی کلید Apple TV ضربه‌ای بزنید تا بتوانید با اپل واچ آن را کنترل کنید.

البته، مواظب باشید برای این کار باید اپل تی‌وی شما به اکانت اپل شما لاگین شده باشد.

استفاده از اپل واچ به عنوان سیستم ارتباطی داخل ساختمان

شما می‌توانید از دستگاه‌های اپل برای ارتباطات داخل ساختمان استفاده کنید. این روشی سریع برای برقراری ارتباط در خانه میان اعضای خانواده است. متاسفانه، فقط حتما به یک HomePod نیاز داریم.

اگر هوم‌پاد دارید؛ اپل واچ می‌تواند بخشی از این سیستم ارتباطی داخل ساختمان باشد. برنامه Home را باز کنید و روی دکمه خانه کوچک در بالا سمت چپ ضربه بزنید. سپس روی Home Settings > Intercom ضربه بزنید. به همین سادگی و با استفاده از دستیار صوتی سیری می‌توانید برای فرستادن پیام به دیگران در ساختمان استفاده کنید. برای شروع مکالمه باید کلمه Siri را بگویید.

اسکرین‌شات بگیرید

شما می‌توانید از صفحه اپل واچ خود اسکرین شات بگیرید؛ فقط نیاز است ابتدا این ویژگی را فعال کنید. این ویژگی زمانی مفید است که می‌خواهید از فعالیت‌های خود تصویری داشته باشید یا برخی اطلاعات مربوط به تناسب اندام و سلامتی خود را ثبت کرده و برای دیگران بفرستید.

برای فعال کردن قابلیت گرفتن اسکرین‌شات از صفحه اپل واچ، باید اپلیکیشن Watch روی گوشی آیفون را باز کنید و بعد به My Watch > General بروید. صفحه را اسکرول کنید تا به گزینه Enable Screenshots برسید. این گزینه را فعال کنید و بعد با فشار دادن همزمان کلید‌های crown و کناری از صفحه عکس بگیرید.

آنلاک کردن مک

اگر اپل واچ به دست شما بسته است و نزدیک یک مک هستید؛ لازم نیست که رمزعبور لاگین را وارد کنید. در عوض، می‌توانید از اپل واچ برای باز کردن خودکار قفل دستگاه مک استفاده کنید.

فعال‌سازی این قابلیت بسیار آسان است: وارد بخش System Preferences روی مک شوید؛ بعد تنظیمات Security & Privacy را باز کنید و گزینه Use your Apple Watch to unlock apps and your Mac را انتخاب کنید.

یافتن گوشی آیفون

احتمالا شما در طول روز همیشه اپل واچ را به مچ دست بسته‌اید و بعید است آن را گم کنید، ولی شاید گوشی آیفون را در جایی گذاشته باشید که الان فراموش کردید.

خوش‌بختانه، اپل واچ چند ابزار برای کمک به شما در یافتن آیفون دارد. اگر وارد بخش تنظیمات اپل واچ شوید و صفحه را اسکرول کنید؛ یک کلید کوچک مشاهده می‌کنید که انگار یک گوشی آیفون در حال ارسال امواج صوتی است. وقتی روی آن بزنید؛ باید گوشی آیفون شما صدایی منتشر کند تا بتوان موقعیت آن را پیدا کرد.

این گزینه برای زمانی خوب است که گوشی آیفون خود را در خانه گم کردید. در غیر این صورت باید سراغ ویژگی Find My اپل بروید.

تعلیق تماس

وقتی آیفون در کنار شما نیست؛ شاید بخواهید از طریق اپل واچ یک تماس برقرار کنید. اما این مکالمه شما بیشتر از یک دقیقه طول می‌کشد و حالا می‌خواهید ادامه تماس را روی گوشی آیفون داشته باشید.

شما می‌توانید یک تماس را روی اپل واچ جواب داده و وقتی به گوشی آیفون رسیدید؛ تماس را در اپل واچ به حالت تعلیق درآورده و روی گوشی آیفون از تعلیق خارج کنید و مکالمه را ادامه دهید.

برای این منظور، هنگامی که در حالتماس هستید؛ روی منوی سه نقطه ضربه زده و گزینه Answer on iPhone را انتخاب کنید. تماس گیرنده صدایی را می‌شنود تا شما به گوشی آیفون برسید و مکالمه را ادامه دهید. برای استفاده از این قابلیت، آیفون شما باید با اپل واچ جفت شده باشد؛ پس باید در یک محدوده نزدیک به هم باشید و بشود از بلوتوث استفاده کرد.

